Acceso al crédito: la suba de la morosidad dejó a casi siete millones de personas sin posibilidad de financiamiento

El informe fue presentado por una consultora privada, sobre el posible efecto económico para millones de personas (Foto: archivo)

La morosidad en el pago de créditos registró un nuevo incremento durante mayo y alcanzó al 12,7% de las familias argentinas, el porcentaje más elevado desde la salida de la Convertibilidad.

El dato presentado por la consultora «1816» refleja un deterioro en la capacidad de pago de los hogares y consolida una tendencia que viene profundizándose en los últimos meses.

El crecimiento de los incumplimientos también impactó sobre el acceso al financiamiento. Según el relevamiento, alrededor de siete millones de personas ya no reúnen las condiciones necesarias para obtener un nuevo crédito, debido a que figuran con antecedentes negativos en los registros financieros.

El informe atribuye este escenario al fuerte nivel de endeudamiento acumulado por las familias, que durante el último tiempo recurrieron con mayor frecuencia al crédito para afrontar gastos corrientes y compensar la pérdida del poder adquisitivo.

La evolución de este escenario también se refleja en el sistema financiero, donde aumentó la proporción de créditos en situación irregular. Este comportamiento genera preocupación entre bancos y entidades financieras por el impacto que puede tener sobre la calidad de sus carteras.

Acceso al crédito: cuáles son los motivos para que millones de personas estén sin posibilidades de financiamiento

Los especialistas señalaron que el deterioro de los ingresos y el mayor peso de distintos compromisos financieros complicaron la capacidad de pago de numerosos hogares, que comenzaron a registrar atrasos tanto en préstamos personales como en tarjetas de crédito y otras obligaciones.

Los datos muestran además que el problema dejó de estar concentrado en un segmento específico de la población y comenzó a extenderse a distintos niveles de ingresos, en un contexto en el que muchas familias continúan destinando una parte creciente de sus recursos al pago de deudas y servicios esenciales.

Desde el sector financiero advierten que, mientras persista este nivel de morosidad, será más difícil ampliar el crédito al consumo y sostener el crecimiento del financiamiento a personas, ya que las entidades endurecen los criterios para otorgar nuevos préstamos ante el mayor riesgo de incumplimiento.

El informe concluye que la recuperación del acceso al crédito dependerá de una mejora sostenida en los ingresos de los hogares y de una reducción de los niveles de endeudamiento. Hasta que eso ocurra, millones de personas permanecerán fuera del sistema formal de financiamiento y con mayores dificultades para obtener préstamos.

Con información de Infobae