En una operación que sincroniza el mercado de capitales local con el pulso financiero de Wall Street, los inversores de Argentina ya pueden adquirir participaciones de Anthropic, la compañía estadounidense detrás del desarrollo de los modelos de inteligencia artificial Claude.

De acuerdo con la información oficial difundida por Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), el Certificado de Depósito Argentino (Cedear) de la firma debutó en la plaza porteña en simultáneo con su salida a cotización en el panel tecnológico Nasdaq de Estados Unidos, eliminando la necesidad de abrir cuentas bancarias o bursátiles en el exterior.

Cómo comprar el Cedear de Anthropic en Argentina y cuáles son sus condiciones en ByMA

La habilitación definitiva del instrumento contó con el aval de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y fue estructurada mediante la emisión de Banco Comafi.

Según detalló ByMA en su comunicado oficial, el activo opera bajo el símbolo (ticker) ANT y permite realizar transacciones tanto en pesos como en dólares a través de cualquier sociedad de bolsa local autorizada.

Para quienes evalúan incorporar este instrumento a su cartera, estas son las especificaciones técnicas oficiales del activo:

Ratio de conversión : la equivalencia quedó fijada en 15 certificados locales por cada acción original negociada en Nueva York (15:1), lo que facilita el ingreso con montos menores sin necesidad de comprar un título entero en Estados Unidos .

: la equivalencia quedó fijada en 15 certificados locales por cada acción original negociada en (15:1), lo que facilita el ingreso con montos menores sin necesidad de comprar un título entero en . Doble variable de precio : al tratarse de un Cedear , su cotización en pesos responde tanto al desempeño de la acción ANT en el Nasdaq como a la evolución del tipo de cambio implícito (contado con liquidación) y la oferta y demanda local.

: al tratarse de un , su cotización en pesos responde tanto al desempeño de la acción ANT en el como a la evolución del tipo de cambio implícito (contado con liquidación) y la oferta y demanda local. Derechos del inversor: quienes adquieran el certificado acceden al cobro proporcional de eventuales dividendos en dólares (sujetos a retenciones y comisiones vigentes), aunque no participan con derecho a voto en las asambleas corporativas de la compañía.

Los números detrás del debut de Anthropic en el Nasdaq de Estados Unidos

El desembarco bursátil de Anthropic, PBC captó la atención de los mercados internacionales por la magnitud de su oferta inicial y la aceleración de su negocio en el sector de la inteligencia artificial.

Durante su estreno en el Nasdaq, la compañía recaudó US$ 81.340 millones, alcanzando una valuación estimada en US$ 1,5 billones.

En sus reportes financieros previos a la salida a Bolsa, la firma fundada en Estados Unidos informó que durante el tercer trimestre de 2026 obtuvo ingresos por US$ 17.000 millones, cifra que representa un salto interanual del 1.127%, impulsado por un crecimiento nueve veces mayor en el gasto promedio de sus clientes corporativos.

No obstante, los analistas financieros advierten que las acciones tecnológicas recién listadas suelen atravesar jornadas iniciales de alta volatilidad frente a la intensa competencia global en el desarrollo de modelos de IA.