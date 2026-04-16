Mundial 2026: por qué los hoteles en Estados Unidos bajaron sus precios un 30% a casi dos meses del inicio de la copa

La euforia por la Copa del Mundo 2026 todavía no derramó en las reservas hoteleras de Estados Unidos. (Foto: gentileza)

A pesar del optimismo de la FIFA que asegura estadios llenos para los 104 partidos del certamen, la situación del mercado hotelero en Estados Unidos muestra otra realidad. En las principales ciudades anfitrionas, los operadores comenzaron a reducir sus tarifas —en algunos casos hasta un tercio— ante la falta de «masividad» en las reservas. Según informes de Financial Times, ciudades como Atlanta, Dallas, Miami, Filadelfia y San Francisco lideran este retroceso en los precios.

El factor determinante, según coinciden especialistas del sector, es el costo prohibitivo de los tickets. Un hincha que desee seguir a su selección desde el debut hasta la final deberá desembolsar al menos US$6.900, cinco veces más que en el Mundial pasado. Además, la aplicación de un «sistema de precios dinámicos» por parte de la FIFA generó aumentos de último momento: la entrada para la final en Nueva Jersey saltó de US$4.185 a US$5.785 (y en categorías preferenciales supera los US$10.000).

El panorama para la Selección Argentina para el mundial 2026

La situación impacta directamente en las sedes donde el equipo de Lionel Scaloni buscará defender el título:

Debut: 16 de junio vs. Argelia en Kansas.

16 de junio vs. Argelia en Kansas. Segunda fecha: 22 de junio vs. Austria en Dallas.

22 de junio vs. Austria en Dallas. Tercera fecha: 27 de junio vs. Jordania en Dallas.

En Dallas, una de las plazas con mayor expectativa, las habitaciones dobles en hoteles tres estrellas se consiguen actualmente desde US$200 por noche, un valor que, según los operadores, refleja el «pánico» del sector por sostener la ocupación.

Factores globales y «efecto Trump»

Para los ejecutivos hoteleros, las entradas caras no son el único obstáculo. Lior Sekler, director comercial de HRI Hospitality, señaló que factores como la inestabilidad por la guerra en Irán y las estrictas políticas de visados de la administración de Donald Trump han desalentado al turismo internacional. «El deseo de la gente de venir a Estados Unidos ha disminuido en este momento«, sentenció.

Pese al escenario actual, algunos hoteleros mantienen la esperanza de un repunte en la recta final, apostando a que los turistas extranjeros reserven sus alojamientos a «última hora», una tendencia que viene creciendo en los viajes de grandes eventos. Sin embargo, la brecha entre los 3,5 millones de asistentes que promete la FIFA y el ritmo de las reservas hoteleras actuales marca una preocupación real en el «corazón» del negocio turístico norteamericano.

Con información de Clarín y TN