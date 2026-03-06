Neuquén y Río Negro entre las provincias más caras del país: cuánto cuesta ir al supermercado en la Patagonia
Un informe de Analytica reveló que la Patagonia concentra algunos de los valores más altos del país y que Neuquén y Río Negro se ubican entre las jurisdicciones con mayor gasto mensual en alimentos y productos básicos.
El costo de llenar el changuito del supermercado para una familia de clase media mostró diferencias marcadas entre provincias al cierre del años pasado. En el ranking nacional de precios, Neuquén y Río Negro aparecen entre las jurisdicciones más caras del país, con valores cercanos a los $900.000 mensuales.
Según un informe de la consultora Analytica, basado en precios online relevados en supermercados, el mapa de precios de alimentos y productos básicos reflejó una fuerte dispersión regional. En la Patagonia se registran algunos de los valores más altos del país para la canasta mensual.
Patagonia con precios altos: qué pasa con los productos en Neuquén y Río Negro
El relevamiento indicó que el changuito más caro del país se encuentra en Santa Cruz, con un costo de $944.603. Detrás aparecen otras provincias patagónicas como Chubut ($925.409), Tierra del Fuego ($918.569), Neuquén ($890.592) y Río Negro ($889.937).
La diferencia con las provincias más baratas también es marcada. La Rioja ($832.865), Chaco ($832.188) y Misiones ($828.807) registraron los costos más bajos del país para la misma canasta de alimentos y productos básicos.
Durante febrero, los mayores incrementos mensuales se detectaron en Formosa (2,6%), Catamarca (2,4%) y La Pampa (2,3%). En el otro extremo, Corrientes (0,6%) y San Juan (0,4%) tuvieron las variaciones más bajas del período.
El informe también analizó el comportamiento de productos específicos dentro del changuito. El aceite de girasol registró subas generalizadas por segundo mes consecutivo, con aumentos de entre 2% y 4% en la mayoría de las provincias.
Entre las excepciones, algunas provincias del norte superaron esos niveles de aumento. Formosa (6,2%), Jujuy (6,3%) y Misiones (7,5%) registraron las subas más altas del aceite de girasol durante el último relevamiento.
Variación de los productos en los supermercados argentinos
El yogur bebible también mostró incrementos extendidos en el país, con variaciones de entre 3% y 6%. En Santa Cruz el aumento llegó a 9,3%, mientras que en Tierra del Fuego alcanzó el 15%, según el informe.
La docena de huevos, que había permanecido estable en meses anteriores, registró aumentos superiores al 4% en casi todas las provincias. En el norte las subas superaron el 10%, mientras que en la Patagonia los ajustes fueron más moderados.
Entre los productos con bajas aparece la sal fina. En tanto, la suprema de pollo empaquetada se mantuvo estable o con subas leves, salvo en Mendoza (1,3%), San Luis (1,2%), La Rioja (1%) y Jujuy (1,6%).
El gasto en supermercados muestra otra brecha entre provincias
El análisis también incluyó datos del Indec sobre el gasto promedio en supermercados por habitante. Neuquén encabezó el ranking nacional con un desembolso promedio de $187.689 por persona en el último mes del año pasado.
Tierra del Fuego ($186.232) y Santa Cruz ($171.931) ocuparon los siguientes lugares del listado. En la Patagonia también aparecen Río Negro ($144.494) y Chubut ($125.494), con tickets promedio superiores a los $100.000.
La consultora Analytica explicó: “Entre las posibles causas en la dispersión de precios está el costo de vida entre regiones. Por ejemplo, la Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, coinciden con ser la región con salarios más elevados”.
También señaló: “Se destaca Santa Cruz con la canasta más costosa y es el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén. Esto implica que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas”.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar