El mercado corrigió sus proyecciones y ahora espera más inflación para 2026: qué reveló el REM

La inflación no le da tregua al gobierno. Los datos de febrero que se conocerán en pocos días son malos de acuerdo a sus pretensiones oficiales, en la primera semana de marzo los alimentos se empinaron, la gente espera una mayor suba en los próximos meses, y ahora los analistas corrigieron todas sus proyecciones al alza.

Así lo mostró el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó este jueves el Banco Central.

En el informe publicado a principios del mes pasado las principales consultoras del país esperaban una inflación de 22,4% para 2026. Ahora la elevaron a 26,1%. Los analistas ya pisaron en falso al pronosticar un inflación de 2,4% para enero y más tarde el INDEC informó que la suba de 2,9%.

En esta ocasión el promedio de las respuestas da un alza de precios de 2,7% para el segundo mes del año. El informe oficial con este resultado conocerá el jueves 12.

El documento presentado hoy por el Banco Central incluye opiniones de 34 consultoras nacionales e internaciones y 12 entidades financieras de la Argentina. Los datos fueron recolectados entre el 25 y el 27 de febrero.

Pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en que la inflación puede perforar el 1% en agosto, para los expertos es casi imposible que eso ocurra. En cambio, sí confían en que continuará el proceso de desaceleración, pero no en la magnitud que pretende el equipo económico. Para agosto ubican la inflación en 1,5%.

El pronóstico para este mes para el promedio de los analistas dice que los precios subirán 2,4%. Pero la consultora LCG, que hace evaluaciones semanales, detectó que entre el 25 de febrero y el 4 de marzo sólo los alimentos pegaron un salto de 1,6%. Si bien es un típico movimiento de inicio de mes (la primera semana de febrero el alza había sido de 2,5%), el contexto en el que se da reaviva la inquietud por su comportamiento.

En cuanto a las expectativas, el último informe de la Universidad Di Tella reveló que la población espera que la inflación trepe al 36% anual, lo cual es un signo que preocupa por el efecto cascada que esa percepción puede imprimirle a los precios.

Qué proyecta el mercado con el dólar

Las consultoras también tuvieron que rever sus pronósticos con relación al dólar. Esperan que a fin de marzo tenga un precio de $ 1.429, $ 73 menos que el informe anterior ($ 1.502). Para fin de 2026 lo ven en $ 1.707, $ 43 por debajo de los $ 1.750 previos.

Respecto del nivel de actividad, las estimaciones subieron a 3,4% para todo el año (3,2% previo), con una mejor performance en la segunda parte del año. El gobierno cree que están dadas las condiciones para que la Argentina crezca 5%. Para los organismos multilaterales estaría más cerca de 4%.

Donde no hubo grandes cambios fue en el desempleo. Pese a la sanción de la reforma laboral, se estima que la tasa de desocupación será de 6,7%, por encima del 6,6% del informe al anterior.

Al respecto, la agencia calificadora de riesgo Moody’s advirtió que será limitado el impacto de la reforma laboral en el corto plazo y alertó sobre cómo actuará la justicia ante el nuevo escenario.

“Es probable que los beneficios económicos y crediticios a corto plazo sean limitados y se materialicen de forma gradual y desigual entre los sectores en medio de desafíos sociales y legales que incluyen resistencia sindical, riesgos de litigios y de implementación”, señaló la firma en un comunicado

Por otro lado, crecieron las expectativas con relación a las exportaciones, que suben U$S 1.191 millones a U$S 92.737 millones.

Pero esperan un alza mayor de las importaciones en U$S 1.403 millones a U$S 80.204 millones. Esto dejaría un saldo a favor de U$S 12.533 millones.