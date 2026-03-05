La producción automotriz cae 30% al ritmo de la recesión y la apertura comercial

Tormenta perfecta. La industria automotriz cae 30% en 2026 al ritmo de la recesión y la apertura.

La industria automotriz vive una verdadera tormenta perfecta: la parálisis en el mercado interno se conjuga con la apertura a la importación de vehículos chinos. El resultado quedó a la vista en febrero, cuando la producción automotriz nacional cayó un 30,1% interanual.

El dato fue dado a conocer esta mañana por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), que nuclea a las principales terminales automotrices del país. Del informe surge que en el segundo mes del año se produjeron 29.632 unidades en Argentina. La cifra es 30,1% menor a las 42.419 que se produjeron el mismo mes del año pasado.

Asimismo, si se toma en cuenta el acumulado del 2026 (enero-febrero), se produjeron 50.630 unidades frente a las 72.477 de igual periodo del año anterior. En otras palabras, al inicio de 2026 la industria automotriz experimenta una profunda caída del 30% en relación al año anterior.

Si se hace foco solo en el segmento «automóviles», la producción nacional experimenta un verdadero derrumbe en el mes de febrero, con una caída del 45,2% en relación al mismo mes de 2025. En efecto, en febrero se produjeron en Argentina 10.034 automóviles, frente a los 18.320 que se habían producido en febrero del 2025.

Si la comparación se extiende hasta febrero de 2023, la foto es elocuente: en febrero de 2026 se produjo menos de la mitad de los automóviles que se producían hace tres años (10.034 unidades en febrero de 2026 frente a 21.876 en febrero de 2023). La caída en solo tres años es del 54%.

El panorama se completa con los datos publicados por ADEFA respecto a las exportaciones. En el mes de febrero, la exportación automotriz argenta cayó 28,9% interanual. Brasil sigue siendo el principal destino de los autos argentinos que viajan al exterior: 7 de cada 10 unidades que se exportan van al vecino país.

La foto de la ecuación exportadora automotriz no hace más que confirmar un escenario en el que los productos argentinos se han encarecido en dólares durante los últimos dos años. En otras palabras, el rubro automotriz confirma una vez más el atraso cambiario.

Tormenta perfecta: apertura y recesión

La industria automotriz argentina supo ser emblema de producción nacional. La marca máxima en la historia del sector, se registró en 2011 con 828.000 unidades producidas en solo 12 meses. El objetivo de la industria por ese entonces, era alcanzar el millón de unidades ensambladas al año.

El objetivo nunca se cumplió, y desde ese año en adelante la producción nacional declinó progresivamente año a año. Al cierre de 2025, se produjeron en Argentina 490.876 unidades, 40% menos que una década y media atrás.

Dato 6 de cada 10 La porción de los autos importados que se venden en Argentina.

Lo cierto es que la industria atraviesa una tormenta perfecta: a las dificultades que experimenta la economía real, con un fuerte retroceso del consumo en el mercado interno, se suma la apertura comercial, que habilita el ingreso de unidades importadas, las cuales ya ocupan el centro de la escena desplazando a la producción nacional.

Las estadísticas que ofrece la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) indican que a lo largo del año 2025 se patentaron 612.178 vehículos 0km en todo a lo largo y a lo ancho del país. De ese total, casi el 60% (367.000 unidades), corresponde a vehículos importados. Es decir que seis de cada diez autos que se venden en Argentina, son importados.