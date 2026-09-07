Nuevo canje de deuda entre el Tesoro y el Banco Central: buscan aliviar vencimientos y contener la presión sobre el dólar

Nuevo canje de deuda entre el Tesoro y el Banco Central

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, dispuso una nueva conversión de deuda pública con el Banco Central. La operación, concretada este lunes, consiste en canjear títulos en pesos por instrumentos financieros vinculados a la cotización del dólar.

Aliviar vencimientos y contener la presión sobre el dólar

El nuevo canje le otorga al Banco Central mayor capacidad para intervenir en los mercados de futuro y descomprimir la licitación del viernes.

Desde el Ministerio explicaron que el canje consiste en una operación de conversión con el BCRA, de sus tenencias de la Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de octubre de 2026.

A cambio de las letras LECAP S30O6, se entregarán instrumentos LELINK con vencimiento en septiembre y octubre de 2026. Para concretar el canje, las secretarías ampliaron la emisión de los títulos de septiembre por un valor nominal máximo de US$ 800 millones, y los de octubre por hasta US$ 1.200 millones.

La medida se confirmó mediante la Resolución Conjunta 53/2026, publicada en el Boletín Oficial este 8 de septiembre.

La norma también establece que las futuras suscripciones de deuda pública se podrán realizar con instrumentos financieros de cualquier moneda de pago.

Por otra parte, la operación fijó como fecha de realización el pasado 4 de septiembre, con una liquidación programada para el 7 de septiembre de 2026.

El texto cuenta con la firma del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, quienes señalaron que la ampliación respeta los límites del artículo 45 de la Ley 27.798 de Presupuesto.