En Diputados, la oposición desafía a La Libertad Avanza y apura una sesión clave por discapacidad y morosidad

El Gobierno busca abrir un amplio debate en el Congreso por la soberanía de las Islas Malvinas.

La Cámara de Diputados se encamina a un miércoles de tensión. A pesar de los intentos de La Libertad Avanza (LLA) por congelar el recinto mediante la apertura de reuniones informativas, los bloques opositores y provinciales ratificaron la convocatoria a una sesión especial para el 9 de septiembre.

El objetivo de la bancada crítica no es votar las leyes de forma directa, sino emplazar a las comisiones que conduce el oficialismo para obligarlas a firmar dictamen con fechas límite antes de que venza la emergencia a fin de año.

Poroteo voto a voto y la presión de la Casa Rosada en Diputados

El escenario en el recinto es de paridad absoluta. Un sondeo informal indica que la oposición «araña» las 129 bancas necesarias para abrir la sesión, articulando un arco heterogéneo que incluye a Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la Izquierda y bloques provinciales.

Para desbaratar el quórum, el esquema político del Gobierno desplegó un operativo relámpago liderado por el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de la Cámara baja, Martín Menem.

De cara a la sesión, Casa Rosada presiona de forma directa a gobernadores dialoguistas para que bajen a sus legisladores de la sesión. Mandatarios provinciales advierten que la falta de cobertura nacional en discapacidad satura la salud pública local y golpea la recaudación coparticipable.

La diputada neuquina Karina Maureira, de La Neuquinidad, cruzó la inacción del Ejecutivo al cruzar datos del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN): «Si nosotros podemos pagar un 20% más que el nomenclador nacional, ¿por qué no puede hacerse a nivel país? Si no hay propuesta, apoyaremos la emergencia».

El plan del Gobierno: patear el debate para el Presupuesto 2027

Frente al riesgo de una derrota política en el recinto, la estrategia de Casa Rosada consiste en ganar tiempo. El oficialismo busca estirar las discusiones de morosidad y discapacidad hasta la presentación del Presupuesto, donde pretende utilizar la asignación de partidas como moneda de cambio con las provincias.

Entre este lunes y martes se intensificarán las negociaciones secretas. Si la oposición logra sentar a su mayoría ajustada el miércoles a las 12:00, el oficialismo perderá el control de los tiempos parlamentarios en dos de las agendas sociales más complejas para la gestión nacional.