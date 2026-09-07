Telekino: un único ganador se llevó más de $504 millones este domingo 6 de septiembre 2026

El Telekino consagró a un nuevo multimillonario en Argentina, tras la realización del sorteo número 2444 este domingo 6 de septiembre 2026.

Administrado formalmente por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, el Telekino registró una boleta ganadora con los 15 aciertos exactos, cuyo propietario se adjudicó la histórica suma de $504.089.577.

La jornada dominical repartió además importantes sumas en efectivo, entre decenas de cupones con aciertos secundarios, en distintos puntos del territorio nacional.

Resultados del Telekino: números ganadores del sorteo del domingo 6 de septiembre 2026

El extracto oficial provisto por las autoridades de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires determinó la extracción de las 15 bolillas, que conformaron la combinación principal del sorteo 2444:

Combinación mayor (15 aciertos) : 01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 22 – 24 – 25

: 01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 22 – 24 – 25 15 aciertos : 1 ganador que se llevó $504.089.577.

: 1 ganador que se llevó $504.089.577. 14 aciertos : 21 ganadores, con una asignación individual de $676.238.

: 21 ganadores, con una asignación individual de $676.238. Premios adicionales: el programa de la edición incluyó en su esquema en juego una camioneta 0 km y un cuatriciclo.

El afortunado, que logró el pleno de coincidencias, se quedó en soledad con el pozo mayor acumulado, quebrando marcas para esta etapa del certamen.

Cómo jugar al Telekino y verificar extractos de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires

Para participar en el Telekino, los apostadores deben adquirir su cartón preimpreso en cualquier agencia o subagencia oficial habilitada.

Cada tarjeta contiene 15 cifras seleccionadas de manera aleatoria sobre un universo del 1 al 25, habilitando la competencia simultánea tanto en la ronda general como en la variante complementaria Rekino.

Los sorteos, organizados por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, se llevan a cabo los domingos con transmisión en directo para todo el país a través de la TV Pública y mediante el canal oficial de YouTube de la entidad.

Las tarjetas comercializadas, también, pueden contrastarse en las terminales y pizarras autorizadas de las agencias.