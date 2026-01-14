El desafío de la inflación 2026: advierten que las tarifas ponen a prueba la meta del 20% anual

Si bien el gobierno de Javier Milei celebró que el 2025 cerró con una inflación acumulada del 31,5% —la cifra más baja de los últimos ocho años—, el dato de diciembre (2,8%) dejó un sabor agridulce en el mercado. La «foto» del último mes muestra que perforar el piso inflacionario se vuelve una tarea compleja cuando los precios regulados y las tarifas continúan su proceso de ajuste, presionando sobre una economía que todavía no muestra signos claros de rebote en el consumo masivo.

El periodista especializado en economía, Pablo Wende, desmenuzó este escenario en su columna habitual por Río Negro Radio. Advirtió sobre un fenómeno que golpea el bolsillo más allá del índice general: la caída del «ingreso disponible».

Para graficar la situación salarial, Wende citó a los informes de la consultora Empiria que lidera el exministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza. «Yo siempre aludo al informe de ingreso disponible que hace Lacunza. Lo que plantea es: una vez que pago la luz, el gas, el colectivo, las expensas y el alquiler… bueno, recién ahí veo qué me queda para vivir», detalló. Según este análisis, el «ingreso disponible» cayó en el último trimestre de 2025, lo que explica la sensación térmica de la calle: «Antes de ir al supermercado, la plata ya se te fue en los gastos fijos».

El peso de los servicios y la nueva canasta del Indec

El pico de diciembre, que superó las proyecciones del REM (esperaban 2,3%), no estuvo impulsado por los alimentos —que subieron un 2,4%— sino por los servicios y el transporte. Esto plantea un desafío adicional para 2026: a partir de enero, el Indec estrena una nueva canasta de medición que otorga mayor ponderación a los gastos de servicios (internet, tarifas, telefonía) y menos a los alimentos.

«Es una de cal y una de arena«, señaló el economista. Si el ajuste de tarifas continúa para reducir subsidios, el nuevo índice podría capturar con mayor fuerza esos aumentos, lo que dificulta el objetivo oficial de reducir la inflación anual al 20% para el próximo año.

Fin de la especulación con stock

Otro punto clave del análisis pasó por la realidad de las empresas, que atraviesan un cambio de paradigma complejo. Wende destacó que el modelo de negocios de las últimas décadas, basado en «stockearse» mercadería para ganar con la suba de precios futura o acceder a un dólar subsidiado, se terminó.

«Hoy las empresas no pueden aumentar salarios porque están tratando de ser eficientes para no perder plata. El negocio de guardar producto ya no va más; ahora compiten con importados y con un consumo planchado», detalló.

Dólar y reservas: la «cornisa» monetaria

De cara a lo que viene, el mercado mira de reojo la estrategia del Banco Central. Si bien la autoridad monetaria acumula reservas (compró casi US$300 millones en los últimos días), la contrapartida es una fuerte emisión de pesos. «Es un camino delgado: el Gobierno apuesta a que esa emisión no vaya a precios ni al dólar, confiando en una mayor demanda de dinero«, analizó Wende.

En cuanto al tipo de cambio, confirmó que el techo de la banda se ajustará un 2,8% en febrero, ubicándose en $1.608. Esto le da «aire» al dólar mayorista para flotar sin intervención inmediata, aunque la salida definitiva del cepo cambiario para las empresas parece postergarse, al menos, hasta que ingresen los dólares de la cosecha gruesa en el segundo trimestre.

