Octubre llega con aumentos: alquileres, colectivos, combustibles, servicios y mucho más

Octubre llega con una nueva ola de aumentos que golpearán el bolsillo de los argentinos. El décimo mes del año trae subas confirmadas en alquileres, colectivos, combustibles y otros servicios esenciales. Estos incrementos, que en algunos rubros superarán el 40%, ejercerán una fuerte presión sobre la inflación y podrían reducir el poder adquisitivo de los hogares.

Pese a la desaceleración de la variación de precios en los últimos meses y de la fe del Gobierno de que dicho proceso se siga profundizando, los incrementos en diferentes sectores continúan ejerciendo presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Aumento de alquileres

Según la información brindada, los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del ICL que marca un incremento anual de 46,1% para el mes de octubre.

Esta cifra muestra una desaceleración que ya viene experimentando hace meses:

En septiembre el aumento fue del 50,3%

En agosto alcanzó el 55,6%

En julio el 66,1%

En junio fue de 80,6%

En mayo había sido de 95,24%

En abril de 116,85%

En marzo de 149,3%

En febrero de 174%

En enero de 190,69%.

El descenso se acentúa en comparación con las cifras del 2024, cuando empezó el camino decreciente. En diciembre de 2024 el incremento fue de 208,67%.

Aumento: colectivos y subte

El aumento en las tarifas del colectivo impactará principalmente en la Provincia y ciudad de Buenos Aires. Se estima que en octubre vuelve a aumentar un 3,9%. De esta manera el pasaje con SUBE pasará a costar entre $526,13 y $707,26 según la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Por su parte el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del mismo orden. La nueva tarifa del subte pasará de $1.071 a $1.112,76. Mientras que el premetro alcanzará $389,46.

Aumentos: combustibles, prepagas, servicios públicos y telecomunicaciones

Los combustibles sufrirán otro aumento en octubre producto de la prevista actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. El impacto recaerá sobre la nafta y el gasoil.

Los planes de salud de las prepagas también tendrán una suba que rondará entre el 1,1% y el 2,4%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país.

Los servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. Si bien no se confirmó un porcentaje, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en octubre.

Finalmente también se esperan incrementos en las tarifas de las compañías de telefonía celular y cable. El aumento rondará el 3%.

