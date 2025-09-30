Paritarias salariales en Río Negro: el Gobierno planteará una oferta mixta, con porcentajes y sumas

El gobierno provincial retomará este martes sus negociaciones salariales con los gremios estatales, con un ofrecimiento que quedará recién definido en una reunión previa entre funcionarios partícipes con el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez.

El último croquis pensado retomaría subas de porcentajes y sumas fijas, que la Función Pública casi no ha aplicado este año para los agentes de los regímenes de las leyes 1844 y 1904 porque sus alzas esencialmente fueron montos por antigüedad. En cambio, las últimas modificaciones docentes se trataron de alteraciones porcentuales y sumas.

El análisis gubernamental comprende incluso el período del ofrecimiento. En la Función Pública, ATE pidió discutir por el último trimestre, pero UPCN requirió hacerlo solo por octubre.

La negociación previa. El ministro Gabriel Sánchez y el titular de ATE, Rodolfo Aguiar se juntaron la semana pasada en Capital Federal. Foto Gentileza.

El acta de la última paritaria consigna que un nuevo encuentro tratará “la pauta del mes de octubre” pero ATE, en su comunicado, entendió que esa discusión acotada era “una trampa” porque después existirían “ajustes en noviembre y diciembre”.

La semana pasada, en Buenos Aires, el ministro Sánchez concurrió a la sede central de ATE y se reunió con su titular, Rodolfo Aguiar.

El jueves 2 se iniciará el pago de los haberes de septiembre, con Salud y policías, y finalizará el sábado 4 con los judiciales y los legislativos. El viernes cobrarán los docentes.

Ese contacto se cumplió como intercambio previo y, entre otras evaluaciones calladas, se confirmaron las convocatorias para este martes. Según trascendió, el plazo de la oferta fue un punto de la conversación y, por eso, Hacienda tiene simulaciones para octubre, y también, para el período octubre-noviembre.

Entre los diseños, Sánchez habría planteado un plan de sumas fijas, como viene repitiendo, y que ATE fue aceptando, pero Aguiar ahora no convalidó y, en cambio, insistió con un esquema mixto de porcentajes y montos escalonados. Aparentemente, el ministro se fue del edificio sindical con esa principal conclusión, con números todavía para seguir evaluando.

No hubo información del Gobierno del encuentro del ministro y el gremialista. En su comunicación, Aguiar recordó que en la última paritaria no hubo oferta para el “último trimestre” y reiteró que el “costo de la crisis no puede recaer sobre las espaldas de los estatales provinciales”

Este jueves 2, Hacienda comienza con depósitos de haberes de septiembre, iniciando con agentes de Salud, policías y penitenciarios. El viernes 3 cobrarán los docentes y los porteros para finalizar el sábado 4 con judiciales, legislativos y órganos de control.

La Unter viene con fuertes exigencias, con un paro convocado para el miércoles 1° de octubre. Foto: Marcelo Ochoa.

El personal de las leyes 1844 y 1904 cobrará con aumentos fijos de 20.000 a 40.000 pesos, según la antigüedad del agente, mientras ya se canceló la semana pasada un bono extraordinario de 30.000 pesos. El trimestre junio-agosto también consistió en un pago por única vez de 40.000 pesos, y sumas entre 30.000 y 40.000 pesos para julio, y entre los 20.000 y 30.000 pesos para agosto.

Simultáneamente, a partir de las 14, Educación se reunirá con Unter aunque el contexto es diferente porque el gremio concurre con un plan de lucha lanzado, con paro para este miércoles 1 de octubre y otro de 48 horas para lunes 6 y martes 7.

En su caso, los docentes vienen logrando porcentajes y asignaciones. El mecanismo de septiembre -que Unter consideró “insuficiente”- contemplará un 1% , 10.000 pesos por cargo y una escala de sumas entre 10.000 pesos a los 20.000 pesos por docente.

En los cálculos de la víspera, el Gobierno tenía decidido que la oferta de la Función Pública se replicaría en la paritaria con Unter, constituyendo un dato porque -hasta ahora- la Unter había conseguido pautas diferenciadas.