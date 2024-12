Orlando Ferreres: “El problema no es la brecha cambiaria, sino las reservas negativas”

El consenso entre los economistas es que el primer año de la gestión Milei ha sido sorprendentemente bueno en materia fiscal. Asimismo, los especialistas coinciden en señalar una severa inconsistencia cambiaria, que puede generar complicaciones en el corto plazo. Tal es el caso del economista y ex vice ministro de economía Orlando Ferreres, que en dialogo con RÍO NEGRO brindó su perspectiva de balance al cierre de 2024.

PREGUNTA: ¿Qué sensación le deja el primer año de Milei?

RESPUESTA: La sensación es buena. Por más que no nos gustan algunas cosas, en general la orientación económica es correcta, atacando el déficit fiscal, la emisión de dinero del Banco Central, enfrentando el gasto público en todos sus aspectos, usando la motosierra, la deep motosierra también al máximo. Eso dio como resultado una baja de la inflación muy interesante y también empezó a verse la aparición de un cierto crecimiento económico que todavía no es generalizado, sino que se da en algunos sectores, pero en promedio sigue siendo positivo respecto del trimestre anterior.

P: ¿Qué pronostican para 2025?

R: Evidentemente, el trimestre anterior tuvo algunos problemas, pero más allá del rebote de estos meses, el año va a dar algo negativo. En tanto que en el 2025 estamos calculando un aumento del producto de 4% a 5% y una inflación del 30%. Eso mejoraría los salarios reales y las jubilaciones reales. Además el gobierno ha aumentado bastante la UAH, así que estaríamos, yo creo, en buenas condiciones como para hacer crecer la economía.

P: ¿Cuáles son las cosas que ‘no gustan’?

R: Bueno, el tipo de cambio parece muy atrasado. Con la devaluación de Brasil, que compite con nosotros como el primer cliente, evidentemente se pone difícil porque en Argentina la empresa afronta una presión alta de los impuestos, más la presión del tipo de cambio que todavía está muy bajo. La devaluación de Brasil que nos hace acordar mucho al año 1999 cuando Brasil devaluó 40% y nosotros como estábamos uno a uno con el dólar no devaluamos nada, y eso significó el fin de la convertibilidad.

P: ¿Adhiere a la idea de Cavallo de unificar ya el mercado cambiario?

R: Desde el punto de vista técnico sí, porque la brecha es menor al 10%. Pero el problema no es tanto el pequeño salto de la devaluación para poder llegar al mercado libre, sino que hay muchas regulaciones. El que compra el contado con liqui no puede comprar en este otro mercado, y hay muchas deudas por dividendos, o por importaciones. Es una combinación de factores que no se pueden afrontar con reservas netas que son negativas. Ahí está el problema, no tanto en la igualdad del tipo de cambio.

P: ¿Qué perspectiva tiene respecto a los vencimientos de 2025?

R: Tiene que haber algún acuerdo con el Fondo que nos permita obtener dinero fresco adicional, estimo unos 15.000 millones de dólares. O si no, obtenerlos a través de la gran reducción del riesgo país, que hoy está en 647 puntos básicos. Eso sería mediante algún préstamo directo de algún sistema de banco. Pero yo creo que lo del FMI, con el apoyo de Donald Trump, puede ser un buen argumento para obtener dinero fresco y restablecer una marcha a largo plazo de la economía.

P: ¿Qué opina del presupuesto 2025?

R: No se ve un acuerdo para poner al presupuesto dentro de las legislativas, ni siquiera para extraordinarias. O sea, yo creo que se va a prorrogar el presupuesto 2023 hasta el 2025 como solución, no muy buena, pero la única que están encontrando por ahora. Entiendo que el gobierno advierte un un momento de confrontación con gobernadores, diputados y senadores, que no convendría tener en 2025.

P: ¿Considera que Milei aporta una mirada disrruptiva global?

R: Es una alternativa, y es por eso que lo llaman desde países que buscan tener la misma tendencia. Dicho eso, también hay un poco de exageración en decir ‘yo soy el primer presidente internacional’, o ‘el mejor de la historia’. Hay que tener en cuenta que hay otros economistas que también han hecho algo por la economía de la Argentina.

P: ¿Cree que Milei tiene margen para pensar en ocho años?

R: Es factible siempre y cuando haya crecimiento del producto, del 4 o 5%, que desactive un poco la cuestión social, que está muy difícil. O sea, hay mucha gente a la que le cuesta llegar a fin de mes, y pese a eso sigue apoyando a Milei, porque saben que es un camino posible y que puede dar resultados, aunque sean parciales, en el 2025. Las elecciones le pueden resultar muy bien, el presidente tiene esa expectativa, y considero que eso es posible.

PERFIL

Orlando J. Ferreres es graduado en Economía (UBA) y cursó el Advanced Management Program de Harvard Business School. Doctor en Economía (Candidato) por la UCA.

En 1989 fue vice ministro de economía de la Nación, al inicio de la gestión Menem.

En 1991 fundó Orlando J. Ferreres & Asociados, compañía de asesoramiento económico e investment banking, de la que aún es director ejecutivo.