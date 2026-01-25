Patricio Mesri, CEO de Bybit para Latinoamérica: «Existen más estafas con bancos que con criptomonedas»

Las criptomonedas se afianzan como parte del menú de instrumentos financieros y su uso es cada vez más extendido, no solo entre inversores institucionales, sino entre inversores de a pie. Patricio Mesri, CEO de Bybit para Latinoamérica en países de habla hispana, habló con Diario RÍO NEGRO y se refirió entre otras cosas al potencial de Bitcoin, a las estafas digitales, al uso de las cripto como dinero y al caso Libra.

PREGUNTA: ¿Qué es Bybit?

RESPUESTA: Bybit es el segundo exchange a nivel mundial por volumen de trading diario, en promedio. Esto significa aproximadamente 40.000 millones de dólares diarios que tenemos en volumen. Es la forma más rápida de medir cualquier exchange, y te da noción del grado de confianza que depositan los usuarios. Tenemos 80 millones de usuarios alrededor del mundo, operamos en más de 160 países, entre ellos más de 18 países con regulación activa, por ejemplo, Argentina o países de la Unión Europea.

P: ¿Qué servicios brinda una plataforma como Bybit?

R: Nuestro foco es que Byvit, aparte de ser conocido por criptomonedas, brinde un servicio comparativo al de un banco. En la plataforma podés obtener rendimientos pasivos o podés invertir con un cierto grado de riesgo, dependiendo de los productos que quieras utilizar. Y una vez que invertiste y decís ahora lo quiero gastar, también podés, porque en el caso de Argentina tenemos pago con QR o con PIX en Brasil y Portugal. También ofrecemos una tarjeta Mastercard prepaga.

P: ¿Qué diferencia a Bybit de otras plataformas similares?

R: Nuestra industria es pública, todo se puede ver, todo se puede trackear. Eso fortalece la confianza y la competencia. A nivel global, Binance es el número uno, Bybit en segundo lugar y OKX es la tercera. A diferencia de lo que hacen las otras plataformas, nuestro foco en Latinoamérica son las criptomonedas que tienen una modernización real. Y cuando digo real es para salvaguardar tu patrimonio, tu dinero, hacer gastos, hacer remesas, enviar dinero al exterior, todas transacciones que realmente te ayudan en tu día a día.

P: Suelen asociarse este tipo de plataformas al trading. ¿Es así?

R: Nosotros somos realmente conocidos por el trading. Es decir, cuando nace Bybit fue conocido por la utilización de derivados alrededor del mundo. Era el número uno en ese segmento y siempre lo fue. No hay mejor plataforma que Bybit si sos un gran operador. Porque tenemos las mejores APIs, tenemos la mejor plataforma, tenemos la mejor UX. Pero la realidad es que no queremos en ningún momento fomentar el trading. Si bien es parte de nuestra educación financiera y tenemos un montón de contenido al respecto, no es nuestro foco para Latinoamérica. Ahora bien, ese nicho de personas que hace trading es pequeño y no son en todos los países. Por eso hoy nuestro objetivo es más transaccional que de inversiones.

P: ¿Qué rol ocupa Bitcoin en el universo cripto?

R: Bitcoin es un commodity digital. Siempre tiene entre el 40 al 60% del market share de todas las criptomonedas que existen, y después siguen el resto. Entonces Bitcoin se está empezando a comportar con ese sentido, como una especie de commodity para salvaguardar tu dinero, tu patrimonio, a largo plazo.

P: ¿Qué panorama ves respecto a la cotización de Bitcoin?

R: Un dato clave es que hace un año ocurre el halving, que es el momento en que la emisión se reduce a la mitad. Más allá de eso siempre existió un ciclo, por así decirlo, en el que cada cuatro años teníamos un bull market, es decir que el precio subía fuerte. Ese momento debía ser el último año y es lo que efectivamente ocurrió. Veníamos de cotizaciones entre US$ 40.000 y 60.000 y en 2025 se perforaron los US$ 100.000. Pero otra característica de este año es que tenés el ascenso de Trump a la presidencia, los ETFs de BlackRock y otras entidades que fueron sacando con distintas criptomonedas. Es decir, tenés un mercado muchísimo más institucionalizado y tal vez todavía falta que entre el retail, el usuario común a pie. De todas maneras, yo creo que este ciclo va a ser distinto, y tal vez comience a tomarse Bitcoin mucho más como una inversión de largo plazo como por ejemplo pasa con el oro.

P: ¿No son oro y Bitcoin dos activos diametralmente opuestos por características, composición y riesgo?

R: Lo planteo como meta de ahorro: todos deberían tratar de poder alcanzar el Bitcoin como meta. En ese sentido el Bitcoin se comportaría como el oro. Si le preguntás a Chat GPT, te va a decir cuánto costaba una casa típica en Estados Unidos en 1920, en 1950, y en el 2020, y te va a decir la misma cantidad de oro. Bueno, eso es lo que debería pasar con Bitcoin a lo largo del tiempo en términos de depósito de valor. Con una salvedad: la emisión de Bitcoin es limitada y la del oro no.

P: Recién mencionaste las inversiones institucionales. ¿Los grandes inversores han desplazado a los pequeños inversores que siempre han sido protagonistas protagónicos del mundo cripto?

R: No estoy de acuerdo con eso. La verdad es que más allá del peso que tienen los grandes actores institucionales, cuando uno los pone en perspectiva respecto al total del universo cripto, no representan ni siquiera el 5%. Sucede que con los inversores institucionales impacta el número absoluto. Inversiones de mil millones de dólares, cuatrocientos mil millones de dólares. Pero ese número frente al universo cripto, sigue siendo muy chiquito. Yo creo que el público, el llano, va a seguir manteniendo el control del universo cripto como al principio.

P: ¿Pueden las criptomonedas en algún momento reemplazar al señoreaje de los bancos centrales?

R: Mirá, si tu pregunta es si es viable que suceda, te digo que sí. Ahora, ¿es alcanzable a corto plazo o a largo plazo? No lo sé. Porque eso la verdad que depende de cada gobierno. Puede tal vez tocar el gobierno más liberal de la historia y te va a decir ‘no tengamos más el peso argentino, cada uno transacciona la moneda que quiere’. Es similar a lo que quiere nuestro gobierno actual, me parece favorable. Pero hay un punto donde vos también necesitás ayudar a las personas con regulación promercado para que eso suceda. O sea, aún si los 48 millones de argentinos acordáramos y dijéramos ‘a partir de mañana se usa solo criptomonedas’ sería casi imposible que eso suceda, porque vas a tener un montón de entidades gubernamentales que van a necesitar que vos transacciones en pesos. Por eso digo, ¿es viable? Sí. ¿Es lo que debería ocurrir? Si lo pensás a futuro, en un mundo ideal con la intención de devolverle el poder a las personas, de no pagar el señoreaje, evitar la inflación y cubrir nuestro patrimonio, entonces también te diría que sí. Eso sin contar que el dinero fiduciario es más riesgoso. Las cripto son 100% trackeables, todos podemos trackear de dónde viene y a dónde va el dinero, es sumamente claro y confiable.

P: Las cripto ya son depósito de valor y sirven para transaccionar, ¿pueden también desplazar al dólar como unidad de cuenta?

R: Mientras Bitcoin tenga una volatilidad del 30-40% anual, eso no es lograble. Porque la gente necesita comodidad numérica. Cuando querés saber los precios de algo, necesitas poder medirlos de una manera que todos entendamos, con un número que sea repetitivo, fácil de calcular, estimar, proyectar.

P: ¿Por qué se sigue asociando a las cripto con una estafa?

R: Si sacáramos cuentas reales de cuántas estafas existen en entidades financieras o en bancos, frente a las que existen con criptomonedas, te lo firmo dónde quieras, que existen más estafas con entidades financieras o bancos que con cripto. Las estafas pueden ocurrir en cualquier nicho de inversión, te puede ocurrir hasta cuando comprás o vendés un auto. Lo que pasa es que cuando se asocia con criptomonedas, como hay un desconocimiento total de su funcionamiento, se suele hacer más viral. El problema pasa por el usuario, que desconoce cómo funcionan las criptomonedas. Entonces se resuelve con educación financiera. Por eso nosotros no queremos hablar de trading, y en cambio queremos fomentar la transaccionalidad para que la gente entienda cómo funciona el ecosistema y ver que es super confiable.

P: Si la trazabilidad de una cripto es tan sencilla, ¿por qué cuesta tanto resolver un caso como Libra por ejemplo?

R: Creo que en ese caso el avance depende de los tiempos de la justicia. Habiendo leído las noticias sobre el caso, entiendo que se hizo la trazabilidad, se sabe de dónde salió el dinero, hacia dónde viajó, de quién eran las cuentas. Hay una comisión en el Congreso de la Nación que está haciendo un estudio sobre Libra. La información cripto siempre está, es fácilmente rastreable. Si viene un juez o un fiscal a pedir información sobre determinado usuario, todos se la vamos a brindar y lo hacemos habitualmente. Entonces, el avance de esta causa en particular no tiene que ver con la trazabilidad de la cripto, sino que es una cuestión propia de la justicia, de cómo quiere actuar, qué tienen que investigar y cuándo.

Perfil

Patricio Mesri es un ejecutivo y líder en el ecosistema cripto con un enfoque profundo en la adopción de blockchain, el crecimiento de comunidades digitales y el desarrollo estratégico de mercados en América Latina.

En 2025, Mesri fue nombrado CEO de Bybit para América Latina, un paso importante dentro de la estrategia de crecimiento regional de la compañía. Su enfoque está en ampliar el mercado, reforzar el cumplimiento regulatorio y fomentar el desarrollo de talento local con el objetivo de incrementar el número de usuarios en toda la región.

América Latina es una región que destaca por su crecimiento sostenido en el uso de criptomonedas por lo cual Mesri busca acelerar la adopción en Argentina y México, impulsar iniciativas en Colombia y Perú, y explorar nuevos mercados emergentes como Bolivia. En este último país, la adopción de stablecoins y criptomonedas avanza con rapidez.

Desde 2017 participa activamente en la industria cripto y ha promovido iniciativas educativas, encuentros locales y eventos que conectan a usuarios cotidianos con las posibilidades de la tecnología blockchain. Previo a Bybit, trabajó en empresas líderes como Binance, Astropay y Mercado Libre.