Peso chileno hoy, 17 de julio de 2026: cuánto rinde el peso argentino para hacer compras en Chile estas vacaciones de invierno

Cruzar a Chile durante este invierno 2026 requiere algo más que armar las valijas. La volatilidad cambiaria exige una planificación financiera detallada para optimizar cada peso, abriendo un debate clave ante las cotizaciones de este 17 de julio: ¿qué es más eficiente para pagar en los comercios trasandinos, el efectivo o la tarjeta?

En esta guía analizamos los indicadores económicos de la jornada, relevamos las tasas de conversión vigentes y te brindamos recomendaciones basadas en la normativa actual para que maximices el rendimiento de tu presupuesto del otro lado de la cordillera.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este viernes 17 de julio de 2026?

Viernes 17 de julio de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1,68 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $168486.89(pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 17 de julio de 2026?

Si planificás viajar a Chile este 17 de julio de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial este 17 de julio de 2026:

$1.450,00 para la compra

para la compra $1.500,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este 17 de julio de 2026:

$1.440,00 para la compra.

para la compra. $1.510,00 para la venta.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 17 de julio de 2026?

Según el reporte de Vialidad, los pasos fronterizos a Chile se encuentran de la siguiente manera

Paso Fronterizo Estado hoy

17/07/2026 Horario de atención Detalles Cardenal Samoré HABILITADO con precaución Lado Argentino: 09:00 a 19:00 hs.

Lado Chileno: 08:00 a 18:00 hs. El corredor continúa habilitado a diferencia de Pino Hachado. La calzada se presenta mojada por lluvias, con muy bajas temperaturas y alta probabilidad de formación de hielo en las cotas más altas del trayecto cordillerano. Los camiones y equipos viales operan de manera preventiva en el esparcido de sal. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO con precaución 8 a 20 hs. El tramo presenta sectores con calzada húmeda y un marcado riesgo de heladas al caer el sol. Pino Hachado HABILITADO con precaución 8 a 19 hs. Calzada mojada, sectores con hielo. Cielo cubierto, viento. Baja adherencia. Zona con animales sueltos. Posible caída de rocas en el km 48. Portación obligatoria de cadenas Icalma HABILITADO con precaución Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Calzada transitable con sectores de baja adherencia por presencia de nieve y barro. Hua Hum HABILITADO con precaución 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada. El camino de ripio presenta sectores poceados y con barro. Se recuerda que este paso requiere la conexión marítima mediante la barcaza del Lago Pirihueico en el lado chileno (se aconseja contar con reserva confirmada).

Antes de salir: planificá tu viaje con nuestro mapa interactivo

Si estás por salir a la ruta, recordá que podés consultar el Mapa Interactivo de Viajes y Turismo de Diario RÍO NEGRO. Diseñado especialmente para llevar en el celular, esta plataforma te ofrece el estado de los pasos fronterizos en tiempo real, información geolocalizada y las mejores recomendaciones de destinos, miradores y actividades para disfrutar en el camino. Una herramienta clave de servicio e inspiración para que tu próxima aventura por la Patagonia sea segura y completa. Hacé clic acá para ingresar al mapa y planificar tu recorrido.