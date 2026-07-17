Oosouji: el método japonés para limpiar la casa, eliminar el desorden y renovar los ambientes

Limpiar la casa puede ser mucho más que quitar el polvo, acomodar objetos o vaciar placares. En Japón existe una práctica conocida como Oosouji, una limpieza profunda que busca liberar espacio, terminar con lo pendiente y preparar el hogar para un nuevo comienzo.

La tradición suele realizarse antes de fin de año, aunque también puede aplicarse después de una mudanza, un cambio importante o en cualquier momento en el que aparezca la necesidad de reorganizar la vida cotidiana. Según explicó revista Para Ti, su propuesta combina limpieza, descarte y renovación personal.

Qué significa Oosouji

El término puede traducirse como “gran limpieza” y resume una costumbre muy arraigada en la cultura japonesa. Su objetivo no es solamente dejar los ambientes impecables, sino también desprenderse de aquello que quedó acumulado y recuperar una sensación de orden.

La idea parte de una premisa sencilla: cuando la casa está saturada de objetos, tareas pendientes y cosas rotas, también puede aumentar la sensación de cansancio o desorganización. Por eso, el Oosouji propone revisar cada rincón y decidir qué merece permanecer.

Cómo empezar la limpieza japonesa

Antes de comenzar, conviene elegir un día con tiempo suficiente y evitar hacerlo de manera apresurada. También es útil preparar bolsas para residuos, cajas para donaciones y un espacio destinado a los objetos que necesiten reparación.

El primer paso consiste en abrir puertas y ventanas para ventilar los ambientes. Después, la limpieza debe avanzar de arriba hacia abajo, comenzando por techos, lámparas, estantes y muebles altos, y terminando en los pisos.

La recomendación es completar un ambiente antes de pasar al siguiente, para evitar dejar varias tareas abiertas al mismo tiempo.

Revisar, descartar y reparar

Uno de los puntos centrales del Oosouji es revisar los objetos que se guardan por costumbre. Ropa que ya no se usa, papeles acumulados, utensilios duplicados, envases vacíos y adornos olvidados pueden ocupar espacio sin cumplir una función real.

El método invita a separar todo en diferentes grupos: lo que se conserva, lo que puede donarse, lo que debe reciclarse y lo que necesita ser descartado.

También propone reparar aquello que todavía es útil. Una puerta que no cierra, una lámpara quemada o un mueble deteriorado pueden convertirse en pequeños pendientes que alteran la comodidad del hogar.

La limpieza como cierre de una etapa

El Oosouji no se limita a los objetos. Tradicionalmente, también se vincula con la necesidad de resolver asuntos postergados, ordenar documentos, pagar deudas pendientes o terminar tareas que quedaron inconclusas.

La intención es evitar que esas obligaciones se trasladen de manera indefinida y generen una carga constante. Así, el orden externo funciona como una forma de recuperar claridad y empezar otra etapa con menos preocupaciones.

Qué beneficios puede aportar el Oosouji

Más allá de la dimensión simbólica, una limpieza profunda puede generar beneficios concretos. Reduce la acumulación, facilita las tareas domésticas y permite aprovechar mejor el espacio disponible.

Además, un ambiente despejado puede ayudar a disminuir la sensación de caos y favorecer la concentración. La práctica también obliga a tomar decisiones sobre aquello que realmente se necesita, lo que puede evitar nuevas compras innecesarias.

Cuándo conviene hacer esta limpieza

Aunque en Japón suele realizarse antes de Año Nuevo, no existe una fecha obligatoria. Puede ser útil después de una mudanza, antes de una reforma, al comenzar una estación o cuando la casa empieza a sentirse cargada.

También es posible adaptar el método y distribuirlo en varios días. Lo importante es mantener la idea central: limpiar con intención, cerrar pendientes y dejar espacio para lo nuevo.