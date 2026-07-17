Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este viernes 17 de julio 2026?

El mercado de cambios argentino pone en marcha su última rueda bursátil de la semana, este viernes 17 de julio 2026, bajo un escenario de estricta regularidad operativa y convergencia nominal. De acuerdo con los balances técnicos provistos por el Banco Central (BCRA), los niveles consolidados de reservas internacionales netas continúan actuando como el principal amortiguador frente a las presiones de liquidez.

En este marco de previsibilidad macroeconómica, el dólar oficial minorista actúa como la base de certidumbre para los contratos de la economía real, mientras que las cotizaciones bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL inician la jornada exhibiendo brechas contenidas.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: viernes 17 de julio 2026

La cotización regulada minorista abre la jornada sin variaciones institucionales en las terminales del Banco Nación (BNA), operando de manera firme a:

$1.445,00 para la compra.

$1.495,00 para la venta.

Acompañando esta paridad, el dólar oficial tarjeta —indicador de referencia para el cálculo de los consumos turísticos en el exterior— se posiciona unificado en los:

$1.943,50 tras la eliminación del impuesto PAIS.

Los informes estadísticos diarios, emitidos por el BNA, ratifican que este nivel del dólar oficial garantiza un horizonte claro de costos estables, permitiendo la correcta liquidación de operaciones comerciales mayoristas.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: viernes 17 de julio 2026

En el circuito financiero y de transacciones de títulos públicos, las variantes bursátiles abren la mañana a:

$1.510 para el dólar MEP (dólar bolsa), que mantiene una marcada estabilidad en su cotización base.

En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) cotiza a:

$1.560, consolidándose como la herramienta formal de las firmas privadas para la gestión de deudas y transferencias comerciales a escala internacional.

La paridad paralela, observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL, convive con un circuito informal plano, donde el dólar blue abre hoy sin variaciones a:

$1.500 para la compra.

$1.520 para la venta.

Análisis de quincena: los factores que alinean al dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL

El análisis de lo que estamos trabajando en este tramo central de julio 2026 demuestra que el comportamiento del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL responde a la escasez estructural de moneda local en el sistema financiero.

Los analistas de la City coinciden en que la rigurosa política de emisión cero, coordinada con el Ministerio de Economía, obligó a las carteras corporativas a vender divisas para obtener liquidez tributaria. Este escenario, sumado a tasas de interés reales competitivas y un Riesgo País contenido, neutralizó de forma definitiva los incentivos al arbitraje especulativo de corto plazo.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: certezas operativas en la Patagonia

En la Patagonia, el ordenamiento del frente cambiario opera como un insumo estratégico indispensable para dar sustentabilidad a los esquemas de inversión de las cadenas productivas provinciales.