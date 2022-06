Piqueteras contra Cristina Kirchner : “Es una mujer adinerada usurpando nuestra voz”

Las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner por el manejo de los planes sociales en el país continúan generando repercusiones. Ahora decenas de mujeres que trabajan en comedores populares de barrios del Gran Buenos Aires y actúan como coordinadoras en sus comunidades del Polo Obrero le contestaron a laexpresidenta con una olla popular «de repudio» en el Obelisco.

“Abajo todos los ataques a las que luchan. Los padecimientos de las mujeres son responsabilidad del Estado y de sus gobiernos”, dijeron las mujeres de la organización social y piquetera afiliada al Partido Obrero.

Las mujeres cruzaron las declaraciones de la vicepresidenta, quien había cuestionado a las organizaciones sociales. Y señalaron que defienden la organización independiente de los barrios de la injerencia del Estado.

Para las mujeres del Polo Obrero, la vicepresidenta comparte el pelotón integrado por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el líder de Libertad Avanza, Javier Milei, quienes también “atacan a las organizaciones piqueteras independientes del Estado y de los gobiernos”.

En un acto en Avellaneda, Cristina Kirchner dijo el lunes que “el peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. No y sobre todo las mujeres que son las más explotadas”.

“Las mujeres son las que más las basurean en prácticas misóginas y machistas. Son las que revuelven las ollas en los merenderos son las que cuidan a los pibes y son las que tienen que ir a laburar. Los tipos rara vez laburan, las que van siempre a laburar son las mujeres. Es así, es así y ustedes saben que es así”, dijo la vicepresidenta.

Pero las mujeres del Polo Obrero piensan distinto. En un comunicado señalaron este viernes que “el ataque se produce en medio de una enorme movilización contra el ajuste del gobierno, que Cristina integra, y utiliza su lugar de poder político y mediático, para violentarnos, a las mujeres trabajadoras y precarizadas de las barriadas populares”.

“Cómo mujeres organizadas y piqueteras, repudiamos la pretensión de CFK de que el Estado meta la mano en las organizaciones. Usan el tema de la mujer como pantalla, para atacar a las piqueteras que luchamos, y no se hacen responsable de la doble opresión que ejercen hacia todas las trabajadoras”, dijeron.

Para las dirigentes del Polo Obrero, la vicepresidenta es solo una “mujer adinerada usurpando la voz de las piqueteras”. Y señalaron que ellas tienen su “propia organización para combatir la discriminación y el hambre que promueve el gobierno que Cristina Fernández integra”.

“La vicepresidenta reclamó el monopolio estatal de los programas sociales, en la tónica de los recientes ataques mediáticos y patronales a las organizaciones piqueteras, con el propósito de liquidar la precaria asistencia económica del Estado y desmantelar el movimiento de desocupados que lucha contra el ajuste”, afirmaron.

Según el comunicado, la vicepresidenta “quiere realinearse con los intendentes y gobernadores de largo prontuario misógino y machista, para el manejo punteril de los programas de asistencia social, en función de su acomodo electoral”.

Por otro lado, las mujeres del Polo Obrero dijeron que Cristina Kirchner “quiere darles la lapicera a los punteros del PJ de las provincias y municipios y hacer lo que hacen en el Chaco, donde hubo casos graves contra funcionarios y punteros de Capitanich que son ‘dueños’ de los cupos de becas provinciales, y los usan para extorsionar y abusar sexualmente de decenas de jóvenes desocupadas; y para la precarización laboral en tareas administrativas y fuera de todo convenio”.

“Repudiamos enérgicamente esta intención repugnante de Cristina Fernández de Kirchner. No nos extraña que la Señora nos ataque por luchar de manera independiente, es parte de su historial. Lo hizo contra las asambleas populares en Santa Cruz y apoyó al gobierno de Duhalde responsable político del asesinato de Maxi y Darío junto a otros actuales funcionarios de su gobierno”, afirmaron.

El comunicado lleva la firma de las mujeres dirigentes del Polo Obrero; MTR Votamos Luchar; C.U.Ba; Agrupación Armando Conciencia; MTR 12 de abril; Organización 17 de noviembre; entre otros.

Buenos Aires