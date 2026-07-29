Plazo fijo hoy: cuánto ganás si invertís $1.000.000 y por qué el home banking paga más que la sucursal

El plazo fijo se mantiene como una de las alternativas elegidas por quienes buscan obtener una renta sin asumir riesgos. Sin embargo, no todos los depósitos pagan lo mismo: en muchos bancos, la tasa es más alta cuando la operación se realiza de manera electrónica, a través de home banking o la app de la entidad.

Según la tabla comparativa de tasas publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en promedio la Tasa Nominal Anual (TNA) para un plazo fijo es del 19%, mientras que para los depósitos realizados en una sucursal es del 15,50%. La diferencia también se refleja en la Tasa Efectiva Anual (TEA): 20,75% para la modalidad online frente al 16,65% para la presencial.

¿Cuánto ganas si invertís $1.000.000 en plazo fijo?

Si se toma como referencia un plazo fijo tradicional a 30 días, los rendimientos aproximados serían los siguientes:

Plazo fijo electrónico

Capital invertido: $1.000.000

TNA: 19%

Intereses en 30 días: $15.616

Total al vencimiento: $1.015.616

Plazo fijo en sucursal

Capital invertido: $1.000.000

TNA: 15,50%

Intereses en 30 días: $12.740

Total al vencimiento: $1.012.740

Por qué el home banking paga más que la sucursal

Cuando se elige la modalidad electrónica en vez de acudir al sucursal de manera presencial, el ahorrista obtiene, aproximadamente, $2.876 más de intereses por cada $1.000.000 invertido durante 30 días.

Si el plazo fijo se renueva mes a mes, esa diferencia puede incrementarse gracias al efecto de la capitalización, reflejado en la mayor Tasa Efectiva Anual (TEA).

De acuerdo a estos datos, es acertado afirmar que conviene hacer el trámite de manera online porque además de ofrecer una tasa de interés superior, realizar un plazo fijo de forma electrónica tiene otras ventajas:

La operación se completa en pocos minutos desde el celular o la computadora.

No es necesario concurrir a una sucursal bancaria.

Se obtiene un rendimiento mayor sobre el mismo capital invertido.

El dinero se acredita automáticamente al vencimiento, según las condiciones del banco.

Con información de Noticias Argentinas

Ranking de plazos fijos hoy, 29 de julio de 2026

Se acerca el cierre de julio y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó su tabla comparativa de tasas.

El listado reúne a las entidades con mayor volumen de depósitos y detalla la TNA que ofrece cada una para plazos fijos intransferibles a 30 días.

El ranking este jueves, 29 de julio, se posicionó de la siguiente manera: