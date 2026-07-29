Horóscopo chino de hoy, miércoles 29 de julio: las predicciones de Ludovica Squirru para los 12 signos

La astrología china propone cada día una combinación energética diferente, determinada por el calendario lunar y la interacción entre los animales del zodíaco y los cinco elementos. Para este miércoles 29 de julio, la jornada estará marcada por la Luna Llena, el predominio de la Madera Yang y el Dragón como signo regente, una combinación que impulsa el crecimiento, la toma de decisiones importantes y el inicio de nuevos proyectos.

De acuerdo con las recomendaciones difundidas por Ludovica Squirru, será un día especialmente favorable para quienes necesiten dar un paso importante en el plano personal o laboral. La energía acompaña los compromisos, las mudanzas, los viajes, las acciones solidarias y todo aquello que implique construir un futuro más sólido. Sin embargo, no todos los signos vivirán la jornada de la misma manera: mientras algunos contarán con un impulso extra para concretar objetivos, otros deberán actuar con mayor prudencia para evitar conflictos o decisiones apresuradas.

Las predicciones para cada uno de los 12 signos del horóscopo chino

Rata

Será un día favorable para avanzar con trámites, reuniones o proyectos que venían demorados. Las afinidades con el Dragón potencian la creatividad y ayudan a encontrar soluciones rápidas. En el amor, una conversación sincera puede fortalecer un vínculo.

Búfalo (Buey)

La paciencia será tu mejor aliada. Evitá tomar decisiones apresuradas, especialmente en cuestiones económicas. Es un buen momento para ordenar papeles, organizar la casa y planificar los próximos meses.

Tigre

La Luna Llena puede intensificar las emociones. Canalizá esa energía en actividades físicas o creativas. En el trabajo podrían surgir oportunidades inesperadas si mantenés una actitud flexible.

Conejo

Es un día para cuidar el equilibrio emocional. No cargues con problemas ajenos y priorizá tu bienestar. Un encuentro o mensaje podría traer una noticia positiva.

Dragón

El gran protagonista de la jornada. Todo fluye con mayor facilidad y las puertas parecen abrirse. Es un excelente momento para iniciar proyectos, firmar acuerdos o dar un paso importante en el plano personal.

Serpiente

La energía del día acompaña tus planes. La intuición estará especialmente aguda, por lo que conviene escuchar esa voz interior antes de decidir. También es una buena jornada para estudiar o aprender algo nuevo.

Caballo

Podrías sentir deseos de cambiar de rutina o emprender un viaje. Si mantenés el foco, lograrás avances importantes. En el amor, la espontaneidad traerá buenos resultados.

Cabra

El día invita a dejar atrás preocupaciones innecesarias. Aprovechá para compartir tiempo con personas que te hacen bien. Una propuesta laboral o económica merece ser analizada con calma.

Mono

Tu capacidad para adaptarte será una gran ventaja. Es un momento ideal para resolver conflictos pendientes y fortalecer alianzas. La creatividad estará en uno de sus puntos más altos.

Gallo

Las afinidades con el Dragón impulsan el crecimiento profesional. Podrían llegar reconocimientos o noticias alentadoras. En lo afectivo, será importante expresar lo que sentís sin rodeos.

Perro

Es el signo que enfrenta el mayor desafío energético del día. Conviene evitar discusiones, decisiones impulsivas o enfrentamientos innecesarios. La mejor estrategia será actuar con prudencia y dejar que las tensiones se disipen antes de responder.

Chancho

La jornada favorece los encuentros familiares y los proyectos compartidos. También es un buen momento para planificar viajes o cambios importantes que venías postergando.

Consejo del día

La energía del Dragón y la Luna Llena favorece:

Casarse o comprometerse.

Mudarse o viajar.

Realizar acciones solidarias.

Orar, meditar o decretar objetivos.

Sembrar o comenzar proyectos de largo plazo.

Construir bases sólidas para el futuro.

En cambio, según el calendario chino, no es recomendable cavar, demoler ni realizar trabajos de excavación, ya que la energía del día no acompaña ese tipo de actividades.