Ranking de bancos con las tasas más altas en plazos fijos este 18 de diciembre 2025: ¿dónde conviene invertir el aguinaldo?

Este 18 de diciembre la mayoría de los trabajadores cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al mes de diciembre 2025 y muchos ya están buscando la mejor opción para invertirlos. Por este motivo te contamos cómo quedó el ranking actualizados de los bancos que ofrecen las tasas más altas en plazos fijos.

Ranking de plazos fijos tradicionales

El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas, la misma está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días

El ranking este 18 de diciembre se posicionó de la siguiente manera:

Banco Macro: 25% ICBC: 23,5% Banco Credicoop: 23% Banco de la Nación Argentina: 22,5% Banco Hipotecario S.A: 22% Banco de la Provincia de Buenos Aires: 22% Banco Santander: 21% Banco BBVA: 21% Banco Galicia: 21% Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 20,5%

Cómo calcular cuánto interés podes ganar con un plazo fijo

Para saber cómo calcular el interés que podes ganar, hay una fórmula sencilla que podes hacer desde tu casa que es la siguiente:

Interés ganado = Capital × (Tasa anual / 12)

(si el plazo es de 30 días)

Por ejemplo:

Ahorro: $100.000

Tasa anual: 60%

Plazo: 30 días

→ Interés = 100.000 × (0.60 / 12) = $5.000

Al final del mes tendrías $105.000.

Un tip extra a considerar: si cada mes volvés a poner el total (capital + interés), vas generando interés sobre interés, que hace crecer el ahorro más rápido.