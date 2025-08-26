Por la falta de nieve, empresarios advierten sobre un «combo explosivo» en la cordillera de Neuquén

La falta de nieve encendió luces de alarma en la cordillera de Neuquén. A la preocupación del sector productivo, que pidió una declaración de emergencia para los productores ganaderos, se sumó la del rubro turístico, el principal motor económico de la zona andina de la provincia.

A pesar de la llegada de algunas nevadas durante los últimos días, en general, agosto complicó todavía más la situación, y el invierno actual se candidatea para posicionarse como uno de los más secos desde que se tiene registro en la región.

«Un combo explosivo»: la dura advertencia de los empresarios en San Martín de los Andes

Lucas Mántaras, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes, dijo a Diario RÍO NEGRO que la escasez de la nieve y el cambio en la concesión del cerro Chapelco, que impidió llegar con la preventa de pases, configuraron un «combo explosivo» para la localidad.

«En otras épocas, ya salíamos a vender pases para el invierno siguiente en noviembre. Este año casi no tuvimos preventa y eso complicó«, expresó el referente empresarial.

Analizó que la temporada alta, durante las vacaciones de invierno, respondió con buenos números de ocupación y movimiento económico en la ciudad, tendencia que se vio debilitada después de julio.

Además de la poca nieve, reconoció que el sector comercial enfrenta otras problemáticas, como la conveniencia cambiaria de Chile, que todavía se hace notar, y la propia coyuntura económica nacional, con una recuperación aún lejos de consolidarse.

En búsqueda de acompañamiento para los privados, desde la Cámara iniciaron conversaciones con el municipio y la provincia.

El principal objetivo, dijo Mántaras, es lograr un alivio de carácter impositivo. Por ejemplo, una reducción del interés que se paga por atrasarse con las tasas municipales.

Pese a la baja acumulación de nieve, Provincia habló de un «julio superador»

Sergio Sciacchitano, titular de la empresa provincial Neuquentur, también repasó la actualidad del turismo neuquino y el impacto de la menor oferta de nieve en la región andina.

Aunque reconoció que el tema climático afectó la temporada, argumentó que hubo «otros factores», como la balanza turística nacional y la importante diferencia entre los ingresos y egresos del país.

El funcionario dijo que el mes de julio fue «superador» y que en los principales destinos turísticos de la provincia hubo picos de hasta 70% de ocupación cuando empezaron las vacaciones de invierno en los grandes centros urbanos del país.

Consultado por el funcionamiento de los centros invernales, comentó que si bien la intención es «operar hasta finales de septiembre», la fecha depende exclusivamente del clima, que en los últimos días renovó las expectativas gracias a la llegada de nevadas. Esto permitió, por caso, la reapertura del cerro en Caviahue.

«Por ahora en agosto venimos cerca de un 7% abajo en números respecto al año pasado», señaló el titular de la firma estatal, quien adelantó que para el verano se buscará «anticipar» todo lo posible la comercialización de la provincia como opción vacacional.

Las acciones incluirían la implementación de promociones y paquetes turísticos conjuntos con agencias de viajes y cámaras del sector.

Sobre la nueva concesión de Chapelco, por otra parte, explicó que el proceso resultó «complejo» pero necesario para el cerro, cuyas instalaciones fueron «rápidamente» puestas en funcionamiento por la empresa adjudicada, agregó.

«Después de 38 años, se logró concesionarlo nuevamente», resaltó.

Villa La Angostura y Caviahue, también preocupadas por la nieve

De norte a sur o viceversa, la ausencia de nevadas de magnitud alarmó no solo a los empresarios y emprendedores vinculados al turismo en Neuquén, sino también a los municipios que giran alrededor de esta actividad.

Ignacio Robert, secretario del área en Villa La Angostura, lo graficó duramente en contacto con este diario. «Llevo unos 20 años viviendo acá y no recuerdo otro invierno con tan poca nieve«, reveló.

El funcionario detalló que si bien en los últimos días se acumularon nuevos centímetros, el faltante de las semanas anteriores condicionó el movimiento en la localidad, en especial el que está vinculado al cerro Bayo.

A favor de la montaña, comentó que por contar con pistas a mayor altitud que otros centros invernales vecinos como el Catedral o el Chapelco, se mantuvieron operativas áreas esquiables aptas para quienes recién se inician.

«Recibimos mayor cantidad de contingentes de Bariloche y San Martín de los Andes, algo que ya ha sucedido en otros años pero no como en este», comentó Robert.

La preocupación no es exclusiva del sur provincial. Oscar Mansegosa, intendente de Caviahue, señaló a Diario RÍO NEGRO que la temporada fue más que «atípica» para la comuna. Reveló que el cerro estuvo «10 días cerrado», lo que «no es nada común» en este rincón de la cordillera neuquina.

El jefe comunal adelantó que para compensar las jornadas sin trabajar, el parque invernal está analizando extender la temporada hasta fines de septiembre, siempre que el clima lo permita.