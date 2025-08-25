«Un viejo anhelo»: reflotan el proyecto de una excursión a la Isla Victoria sin pasar por Bariloche

Villa La Angostura inició conversiones con Parques Nacionales para reflotar el proyecto de una ruta lacustre propia a la Isla Victoria, la más grande y visitada de todas las que se encuentran en el lago Nahuel Huapi.

La gestión fue confirmada por el secretario de Turismo, Ignacio Robert, quien en contacto con Diario RÍO NEGRO explicó que la iniciativa representa un «viejo anhelo» de los angosturenses.

Indicó que las tratativas se iniciaron con funcionarios de Parques, que gestionan la isla ubicada en Neuquén pero a la cual solo se puede llegar, si de excursiones con catamaranes se trata, desde Bariloche.

Esta no es la primera vez que se hace un planteo desde La Angostura, localidad que atraviesa uno de sus peores inviernos en cuanto a cantidad de nieve acumulada, con el cerro Bayo como principal afectado.

Robert evitó hablar de plazos y aclaró que también se debe presentar la propuesta al personal de Prefectura. «Es un viejo anhelo para nosotros«, reiteró el referente turístico. En la actualidad, Puerto Pañuelo, en el lado rionegrino del lago, es el que concentra los servicios lacustres hacia la isla.

Desde la villa, además, empezaron a sondear una segunda navegación para catamaranes, pero en este caso sobre el lago Correntoso. «Recién estamos empezando, la idea más firme es la conexión a la Isla Victoria«, agregó el secretario municipal.

Villa La Angostura y la escasez de nieve: «No recuerdo otro invierno así»

Robert analizó con preocupación la temporada de invierno que, paulatinamente, se acerca a su fin. Dijo que en más de 20 años viviendo en Villa La Angostura, «no tengo registro de un invierno con tan poca nieve«.

Detalló que si bien en los últimos días llegaron algunas nevadas, el faltante ya condicionó la actividad turística de la localidad, en especial la que está vinculada al centro invernal del cerro Bayo, ubicado a 8 kilómetros del casco céntrico.

Remarcó que la montaña, como punto a favor, tiene sus pistas de bautismo a una altura más elevada que otros complejos vecinos, factor que permitió operar pese a las difíciles condiciones climáticas que hicieron escasear la nieve.

De todas formas, analizó que la villa «no es solo el cerro» y que tiene una gran diversidad de atractivos turísticos. A su vez, mencionó que están por concretar «una serie de eventos» de cara a la temporada intermedia, tanto deportivos como culturales, con el objetivo de llegar bien posicionados al próximo verano.