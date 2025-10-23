Por presuntas ventas del Tesoro de EE.UU., el dólar oficial bajó $10: a cuánto cerró el MEP, CCL y el blue

Pese a las palabras de Caputo, el mercado continuó buscando dólares y el Tesoro de los Estados Unidos tuvo que mantener la asistencia.

En una rueda con marcada volatilidad, la cotización se mantuvo operando entre $1.483 y $1.490, con movimientos en ambos sentidos y sin concentrarse casi todas las operaciones en la zona del techo de la banda como venía ocurriendo.

“Hacia el tramo final, se habrían registrado más ventas del Tesoro norteamericano”, evaluaron en la consultora ABC Mercados lo que llevó la cotización mayorista a $ 1.479, $ 10 por debajo del miércoles jornada en la que Bessent tuvo que volcar U$S 400 millones. El volumen total operado en el segmento mayorista alcanzó los U$S 677 millones. No fueron necesarias ventas por parte del Banco Central.

El dólar oficial del Banco Nación acompañó la caída y quedó en $1.505. En los dólares financieros, las cotizaciones también ajustaron a la baja: el MEP cerró en $1.536 y el Contado Con Liquidación (CCL) en $1.556. El dólar blue retrocedió a $1.515, mientras que en Córdoba se pagó $ 1.541.

El mejor clima se vio en la plaza accionaria. El MERVAL avanzó 1,8%, pero lo más importante estuvo en Nueva York donde los ADRs se dispararon traccionados por los papeles bancarios. Hubo subas de 14% en Superville, 6,2% en BBVA, 5,5% en Galicia y 5,2% en Macro. Los bonos de la deuda también tuvieron una jornada positiva con avances de hasta 2% como en el caso del AL35D.

Para Caputo, el dólar a $ 1.500 “está holgadamente arriba”

El ministro de Economía, Luis Caputo, consideró este jueves que la cotización del dólar a $ 1.500 está “holgadamente arriba” de lo que sería un supuesto valor de equilibrio y volvió a negar la necesidad de una devaluación.

El jefe del Palacio de Hacienda explicó que si se toma como tipo de cambio de referencia el que existía a la salida del cepo durante la presidencia de Mauricio Macri, el valor actualizado sería de $ 1.280.

A partir de ese razonamiento evaluó que el precio de la divisa está “alto” y por este motivo el ministro descartó que la Argentina necesite una devaluación para encarrillar la economía.

“Tenemos récord de exportaciones en volumen y eso no se puede lograr con tipo de cambio bajísimo”, insistió el ministro para reafirmar su posición.

Durante una entrevista televisiva, Caputo explicó el porqué del apoyo de los Estados Unidos: “El Tesoro ve que el modelo es certero y dice ‘Argentina no tiene un problema de solvencia, tiene un problema de financiamiento puntual porque no tiene acceso a los mercados’”.

El jefe del Palacio de Hacienda aseguró que “estamos en un esquema de bandas perfectamente calibradas, con un Banco Central capitalizado y soporte financiero de Estado Unidos como no tuvo ningún país en el mundo”, por lo cual subrayó: “Estamos ante una oportunidad histórica”.

Pese a que considera que los fundamentos de la economía son sólidos, el ministro admitió que la ciudadanía vive una situación de zozobra frente a los presuntos cambios que pueden producirse desde el lunes, pero insistió en que “seguirá todo igual”.

“Cada vez que se prende la televisión hay alguien que le está metiendo miedo a la gente con cambios. Yo que soy el ministro, digo que no va a cambiar nada, pero es una pelea desigual”, afirmó Caputo.

Por otra parte, le pidió a la ciudadanía argentina que el domingo vote por La Libertad Avanza porque señaló que “el mundo está mirando si elegimos el camino correcto”.

“El que no va a votar al kirchernismo que vaya a votar porque es importantísimo que ese voto vaya a LLA porque los argentinos debemos mostrarle al mundo que elegimos el camino correcto”, insistió.

En ese sentido, aclaró que dado que el oficialismo no tendrá mayoría en el Congreso, será inevitable que exista una negociación con los gobernadores.

Caputo remarcó que “el resultado electoral es importante porque para hacer inversiones los empresarios están mirando estas elecciones de medio término para ver qué rumbo eligen los argentinos”.

Asimismo, afirmó que “estamos trabajando para la gente que no llega a fin de mes” y negó una devaluación porque eso significa una rebaja de los salarios.

Reunión entre Milei y Caputo con el CEO de JP Morgan previo a las elecciones

Caputo y Milei se reunirán este viernes con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, quien se encuentra de Buenos Aires para participar de un evento que organiza la institución que comanda y del que participarán figuras como el ex primer ministro británico, Tony Blair, y la ex secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condolezza Rice, quien es accionista del banco.

La reunión se da en medio de una negociación para que un grupo de bancos otorguen un crédito a la Argentina para sumar al swap de monedas firmado con Estados Unidos y garantizar el pago de los vencimientos de deuda de 2026.