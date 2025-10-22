Crecimiento en agosto, pero a paso más lento: la economía enfrenta incertidumbre preelectoral

La actividad económica creció en agosto 2,4% con relación al mismo mes del año pasado y mostró una desaceleración con respecto a períodos previos.

En tanto, con relación a julio subió 0,3% y quebró tres períodos con resultados negativos.

En el acumulado de ocho meses, la economía avanzó 5,2%, comparando con el mismo período de 2024.

Los datos corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que difunde el INDEC a modo de adelanto de la evolución del PIB que se da a conocer de manera trimestral.

El resultado de agosto expone un menor ritmo de crecimiento de la economía, que sustenta las correcciones a la baja de las proyecciones anuales, ahora por debajo de 4%. Es que a partir de septiembre se eleva la base de comparación, ya que el último cuatrimestre de 2024 fue el de mejor performance del gobierno de Javier Milei.

El freno en la actividad económica ya se venía anticipando a partir de los indicadores sectoriales. El parate estuvo directamente asociado a la suba de la tasa de interés que se produjo cuando el Banco Central eliminó las LEFI.

Consumo en baja y crédito más caro

El desbarajuste en el mercado de pesos provocó una retracción de la demanda por el encarecimiento del crédito y al mismo tiempo restringió los planes de cuotas. Así el consumo se acható, lo que de inmediato repercutió en los niveles de producción. A su vez, la incertidumbre cambiaria impactó en los sectores exportadores.

Este comportamiento de la economía es una de las claves que explica la resonante derrota por 14 puntos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

La tendencia apática del consumo y la producción se habría mantenido en septiembre, con lo cual el gobierno llega en una posición muy incómoda a la elección legislativa del próximo domingo.

Cuando se desagregan los números oficiales, vuelve a verificarse que el crecimiento es dispar y concentrando en determinados sectores.

Sector financiero y minería lideran el crecimiento en agosto con avances de 26,5% y 9,3%

Según el INDEC, la mejor performance fue del sector financiero que avanzó en agosto 26,5% y sumó el octavo mes consecutivo con expansión mayor a 20%. En tanto, la “explotación de minas y canteras” subió 9,3%.

Por su parte, la industria retrocedió 5,1% profundizando el deterioro de julio (-1,3). La construcción tuvo un leve avance de 1,5% que frenó el repunte de los meses previos. En tanto, el sector agropecuario retrocedió 1,4%.

El comercio mayorista y minorista cayó 1,7% y volvió al terreno negativo luego de once meses de crecimiento. Este resultado se explica por la caída del poder adquisitivo y del consumo.

Con menor turismo receptivo, “hoteles y restaurants” mostraron un alza de 6,3%, lejos del pico de crecimiento de 17,8% que se produjo en mayo.

A los sectores “en verde” se agregan, transporte y comunicaciones con 2,6% y el inmobiliario con suba de 2,9%.

El gobierno espera que pasado el acto eleccionario se logre la estabilización del sector financiero, se retome el proceso de desinflación y de esta forma se reactive el mercado interno.

Por otro lado, confía en que se consolidará el proceso de inversiones que potencie aquellos segmentos con capacidad exportadora.

