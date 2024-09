Por qué cayó el dólar y cómo cerrará la inflación en septiembre, según los expertos

Corresponsalía Buenos Aires

El dólar blue registró una caída de $40 este jueves y cerró a 1.270 en la city porteña, a causa de una conjunción de factores que incluyen favorables expectativas por el blanqueo y la moratoria y modificaciones en la política cambiaria.

En sintonía con el “paralelo”, los dólares financieros también retrocedieron más de 1,5% por lo que el MEP cerró a $1.259 y el Contado con Liquidación a $1.271.

“Tanto ayer como hoy se nota menor demanda en los dólares financieros. Puede que esto se dé ante la baja en el impuesto País y dólar importador. Y que a su vez entra en vigencia el cambio de esquema de pagos de importaciones al 50/50. Tampoco se puede descartar ingreso de dólares por blanqueo sumado a lo anterior”, explicó ante una consulta de este medio el economista, Andrés Reschini director de F2Soluciones.

Un análisis similar ofreció Gustavo Ber quien consideró que “los flujos desde el ‘combo’ tributario (blanqueo, obligaciones y moratoria) siguen al mando -complementados con ocasionales intervenciones- y así es que los dólares financieros continúan aflojando -hoy más decididamente- ante dicha coyuntural mayor oferta”.

Por su parte, Francisco Díaz Mayer de ABC Mercados evaluó que “tiene que haber surgido más oferta por el lado de la exportación, pero además seguramente hubo algún hecho puntual que habrá que observar porque en la primera parte de la jornada la baja era de $ 10 y de repente el billete cayó otros $ 30”.

El especialista también remarcó que “el mercado está muy revuelto por el tema del blanqueo. El cable (operaciones desde y hacia el exterior) está muy caro entre 3 y 4% y eso está metiendo ruido”.

Para Pedro Siaba Serrate de PPI el resultado de hoy fue una sorpresa: “No vimos mucho flujo vendedor y nos sorprendió un poco la baja tan abrupta. Vamos a ver si mañana termina de la misma manera o si vemos una especie de rebote”, reveló al ser consultado por este medio.

En una rueda en donde el volumen operado fue de U$S 312 millones, el Banco Central compró U$S 92 millones, manteniendo una dinámica un tanto inesperada para esta época del año. En las primeras cuatro jornadas de septiembre el BCRA acumuló compras por U$S 144 millones. Las reservas brutas quedaron en U$S 27.439 millones, mientras que las netas estarían en el orden de los U$S 6.500 negativas.

Cabe recordar que el mercado cambiario también está impactado por la decisión del Gobierno de esterilizar los pesos que se emiten por comercio exterior vendiendo las divisas necesarias en el mercado financiero.

Algunos cálculos privados estiman que por esa vía ya se aplicaron U$S 650 millones en los últimos 45 días.

Inflación: el resultado del REM para 2024

Según los principales analistas la inflación se continuará desacelerando en el último trimestre del año, aunque no alcanzaría el 2% que pretende el gobierno para empardarla con la tasa del crawling peg.

Así se desprende del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó este jueves el Banco Central.

Los especialistas estimaron la inflación de agosto en 3,9%, levemente por debajo de julio (4,03%), mientras que para septiembre la estimaron en 3,5%. Cabe apuntar que en el mes en curso impactan nuevas subas de taifas, servicios públicos, combustibles y prepagas, entre otras.

La proyección anual arroja que la inflación de 2024 será de 122,9%, 4,5 puntos por debajo de la evaluación del mes anterior. Este resultado implica que durante el último trimestre la inflación estará en torno al 3,5% mensual.

En lo que respecta al nivel de actividad se mantiene la perspectiva de una contracción de 3,8% para 2024. En relación al precio del dólar, calcula un valor de 1.100 a fin de diciembre.

Para este trabajo el Banco Central contempló pronósticos de 42 participantes, entre quienes se cuentan 28 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 14 entidades financieras de Argentina. Los datos fueron recogidos entre el 28 y 30 de agosto.

En otro orden, el BCRA bajó de 48% a 45% la tasa de interés de los pases pasivos a uno y siete días, lo que significa un menor costo del crédito para las entidades financieras.