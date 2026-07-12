Estados Unidos atacó objetivos en Irán: otra escalada militar en el Estrecho de Ormuz y alertas en Medio Oriente

Estados Unidos ejecutó un fuerte ataque militar contra Irán a primera hora de este domingo 12. La ofensiva aérea se activó tras un impacto previo contra un buque de carga en el Estrecho de Ormuz, el cual obligó a la tripulación a abandonar la embarcación en llamas.

Como respuesta inmediata, según consignó AP, el gobierno de Teherán contraatacó apuntando hacia naciones de Medio Oriente que albergan fuerzas militares estadounidenses. Entre los países alcanzados por las represalias iraníes se encuentran Bahrein, Kuwait, Qatar, Omán y Jordania.

El Estrecho de Ormuz y el peligro de un colapso en las negociaciones

Este estallido de violencia pone en jaque los esfuerzos diplomáticos para alcanzar el fin permanente de la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero. El canal marítimo, vital para el transporte global de petróleo y gas natural, se transformó en el principal punto de disputa de las mesas de diálogo.

Los intensos combates registrados durante la última semana encendieron las alarmas internacionales ante el riesgo inminente de un fracaso definitivo en las negociaciones de paz. Irán insiste en que debe controlar en forma exclusiva el estrecho y cobrar peajes a los buques civiles que transiten por la zona.

Los detalles del bombardeo de Estados Unidos y las advertencias oficiales

Por su parte, el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses confirmó que el operativo de este domingo alcanzó unos 140 objetivos militares. Los bombardeos destruyeron plataformas de lanzamiento de misiles, sitios de drones, depósitos de municiones y centros de comunicación.

«Irán tomó una mala decisión. Ahora pagan», sentenció a través de sus redes sociales el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. El funcionario norteamericano aseguró que este golpe, significativamente superior a los de los días previos, debilitará la capacidad iraní para amenazar la navegación civil.

Por su parte, agencias de noticias semioficiales de Teherán reportaron la muerte de un oficial de la marina durante los ataques de la madrugada. «La era de los acuerdos unilaterales terminó; les dijimos: cumplan su palabra o paguen el precio», lanzó Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del parlamento iraní y negociador clave.

Con información de AP.