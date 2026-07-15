Bariloche vuelve a instalar la pantalla gigante en el Centro Cívico, con más medidas preventivas

La pantalla gigante del Centro Cívico de Bariloche volverá a estar encendida para vibrar el partido de semi finales del Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina e Inglaterra y para el disfrute de residentes y turistas se dispusieron mayores medidas de prevención.

La Municipalidad informó que dispuso una serie de medidas destinadas a cuidar a vecinos, turistas y familias que se acerquen a vivir una nueva jornada celeste y blanca.

Desde las 14 horas comenzará la previa y, a partir de las 16, el partido entre Argentina e Inglaterra podrá verse en la pantalla gigante instalada sobre los arcos del Centro Cívico.

Restricción a la venta de bebidas alcohólicas

Ante la importante concurrencia que se espera y con el objetivo de preservar el carácter familiar de la propuesta, la Municipalidad estableció una serie de medidas preventivas para favorecer una jornada segura, ordenada y de disfrute para todos.

De acuerdo con la Resolución 2339, entre las 12 y las 22 horas de hoy estará restringida la venta de bebidas alcohólicas en los comercios comprendidos dentro del área delimitada alrededor del Centro Cívico y parte del sector céntrico, en un radio de 400 metros a la redonda.

«La medida tiene como principal objetivo acompañar el desarrollo de una convocatoria pensada para toda la familia, minimizando situaciones de riesgo y promoviendo un espacio de encuentro donde grandes y chicos puedan compartir el partido con tranquilidad», remarcó el gobierno local.

La restricción alcanza el sector comprendido sobre calle Mitre hasta la altura del 400, en la intersección con Beschtedt; hacia el norte, hasta la Costanera; hacia el sur, hasta la altura del 400 de calle Morales; y hacia el oeste, hasta la altura del 400 de avenida San Martín.

Quedan exceptuados los establecimientos debidamente habilitados que realizan expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro del local, como restaurantes, confiterías, cervecerías y similares. También se contempla la excepción para la venta de vinos y licores regionales de fabricación local en envase cerrado, en los establecimientos alcanzados por lo dispuesto en la resolución.

Además, para avanzar con el armado y la organización del espacio, el Centro Cívico permanecerá cerrado al tránsito vehicular desde las 10.