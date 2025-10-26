Cotización del Dólar Cripto: ¿cómo reacciona el mercado tras las elecciones 2025?

En pleno domingo electoral, y con los mercados cambiarios cerrados, la única referencia es el Dólar Cripto. Hoy, domingo 26 de octubre 2025, esta cotización (que opera 24/7) es el primer termómetro de cómo reaccionan los ahorristas mientras cierran las urnas.

Con una leve tendencia a la baja, te mostramos a cuánto cotiza el dólar cripto a esta hora y qué se puede esperar de la apertura del dólar oficial y el blue en la primera rueda de la semana.

Precio del Dólar Cripto hoy: a cuánto cotiza la única referencia en las Elecciones 2025

De acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas, las principales stablecoins (criptomonedas atadas al valor del dólar) reflejan la cautela del domingo 26 de octubre 2025 con caídas en sus cotizaciones. Este mercado, que opera las 24 horas, es el único termómetro disponible antes de la apertura de los mercados formales del lunes 27 de octubre 2025.

Pasadas las 16:30 horas, las cotizaciones presentaban las siguientes variaciones en las últimas 24 horas:

USD Coin (USDC): Bajaba un 1.18%, cotizando a $1.566,76 para la venta.

Bajaba un 1.18%, cotizando a $1.566,76 para la venta. Tether (USDT): Caía un 0.51%, ubicándose en $1.573,64.

Caía un 0.51%, ubicándose en $1.573,64. Dai (DAI): Retrocedía un 0.50%, con un precio de $1.578,05.

Otras stablecoins, tales como USDL y PYUSD, también registraban caídas del 1.18%.

Dólar Ahorro: a qué hora se podrá comprar el lunes y qué esperar del mercado post elecciones 2025

Tras la veda del fin de semana electoral, la atención de los ahorristas se centra en la apertura de los mercados del lunes 27 de octubre 2025. La principal duda es a qué hora se podrá comprar dólar oficial a través de los bancos. Cabe destacar que no existe un horario unificado y la ventana operativa varía drásticamente entre las entidades públicas y privadas.

Si bien el mercado cambiario retoma su actividad el lunes, los ahorristas deberán chequear la política de su banco:

Bancos Públicos (Horario tradicional): Tanto el Banco Nación (BNA) como el Banco Provincia (Bapro) mantienen la franja horaria más acotada, permitiendo la compra de moneda extranjera únicamente de 10:00 a 15:00 horas.

Tanto el como el mantienen la franja horaria más acotada, permitiendo la compra de moneda extranjera únicamente de 10:00 a 15:00 horas. Bancos Privados (Horarios extendidos): BBVA : Es uno de los que brinda el horario más flexible, permitiendo operar en moneda extranjera en días hábiles desde las 5:00 de la mañana hasta las 23:00 horas. Galicia : Habilita la compra y venta de dólares de lunes a viernes, de 6:00 a 23:00 horas. Macro : Permite operar de lunes a viernes, de 7:00 a 20:00 horas. Santander : Ofrece una ventana amplia, habilitando las operaciones de 10:00 a 17:00 horas.



Fuentes del sector recordaron que estas operaciones no están habilitadas durante fines de semana y feriados, por lo que el lunes 27 de octubre 2025 será la primera oportunidad para dolarizar ahorros tras los comicios. Todas las compras, independientemente del horario, están sujetas al cupo y las restricciones vigentes.

Con información de Noticias Argentinas.-