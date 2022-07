Primer contacto con el FMI: Georgieva dijo que la Batakis «se comprometió con los objetivos del programa»

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró este miércoles que la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, “se comprometió con los objetivo del programa” que prometió aplicar el gobierno de Alberto Fernández para reestructurar la deuda de unos 45.000 millones de dólares, y que fue fruto de un acuerdo negociado por el exministro Martín Guzmán.

“El mundo realmente está cambiando muy rápidamente, pero ella se comprometió con los objetivos del programa y se comprometió a trabajar constructivamente con el fondo para lograr estos objetivos”, dijo Georgieva en declaraciones a la agencia Reuters.

Batakis había afirmado ayer que buscaría modificar las metas que la anterior gestión de Economía había sellado con el Fondo.

La información que dio a conocer Georgieva resulta crucial para la disputa interna del Frente de Todos, dado que según trascendió durante la cena del lunes la vicepresidenta, Cristina Fernández, le pidió al presidente, Alberto Fernández, que modifique el acuerdo con el FMI.

Very good call with Minister @sbatakis today to discuss implementation of #Argentina’s program. Looking forward to continuing our constructive engagement to promote economic stability and inclusive growth in 🇦🇷in a very challenging global environment.