Prueba piloto: cuánto durarán los vuelos de carga de Aerolíneas Argentinas y Mercado Libre a Neuquén

Por medio de un acuerdo entre Aerolíneas Argentinas, Mercado Libre y Mirgor, el aeropuerto de Neuquén incorporó un servicio de vuelos de carga. La conexión empezó hace dos semanas y se extenderá un tiempo más, bajo la modalidad de prueba piloto. De qué depende su continuidad y cómo es el circuito logístico que también abarca a otra ciudad de la Patagonia.

Como ya informó Diario RÍO NEGRO, los vuelos empezaron durante los primeros días de septiembre. Las frecuencias son diarias y llegan de lunes a viernes, alrededor de las 7 de la mañana.

Vuelos de carga a Neuquén: cómo es el circuito y de qué depende su continuidad

El avión, perteneciente a la flota de Aerolíneas Cargo, parte de Ezeiza, llega a Neuquén y desde la capital provincial continúa hasta Trelew, en Chubut. Desde allí, finalmente se inicia el retorno a Buenos Aires.

La ruta aspira, centralmente, a reducir los tiempos de entrega de la conocida plataforma de compra y venta propiedad de Marcos Galperin, en especial en una región como la patagónica donde las extensas distancias terrestres impactan de lleno en la conectividad.

Los vuelos arriban a Neuquén de lunes a viernes, por la mañana. Foto: Matías Subat.

Según indicaron fuentes oficiales consultadas por este medio, la prueba piloto tendrá una extensión de tres meses. Cumplido ese plazo, las firmas participantes «informarán si el proyecto sigue de manera permanente o se confluye«, agregaron.

Durante estos meses, las empresas participantes del convenio evaluarán la viabilidad económica, operativo y logística de los vuelos. La conclusión a la que arriben, esperada para los primeros días de diciembre, será determinante para la continuidad o no de la ruta.

«En este tiempo se estudiarán las oportunidades logísticas y los posibles desafíos que aparezcan en la operación«, indicaron ante la consulta de este diario fuentes al tanto de las gestiones.

Malestar empresario por los vuelos de carga de Aerolíneas Argentinas y Mercado Libre

La apertura de esta ruta de carga no fue recibida positivamente en todos lo sectores de la capital provincial.

Desde Acipan, la cámara que nuclea a los empresarios y comerciantes de la ciudad de Neuquén, ya manifestaron su preocupación por lo que consideraron una acción «perjudicial».

Entre otras críticas, indicaron que se trata de un revés más para la actividad comercial que se sustenta de las operaciones presenciales.