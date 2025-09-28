Pasan a planta permanente a más de 50 estatales de Neuquén en un organismo que fue motivo de tensión

Medio centenar de empleados de un organismo público de Neuquén fueron pasados a planta permanente por medio del decreto 1198/25 que firmó el último viernes el gobernador Rolando Figueroa.

Se trata de 51 trabajadores del Ente Provincial de Termas del Neuquén (Eproten), cartera que había sido escenario de conflicto el año pasado cuando parte de su personal inició medidas de fuerza por sus condiciones laborales.

De acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, los pases aplicaron a aquellos empleados que cumplieron 10 temporadas continuas o 12 discontinuas.

La medida también incluyó recategorizaciones y ajustes de agrupamiento. Esto, indicaron, «conforme a funciones reales y formación académica».

El Gobierno destacó el anuncio porque «trajo estabilidad a los trabajadores» y, además, «acompaña una serie de acciones para potenciar la actividad turística en Neuquén».

Se mencionó concretamente algunas iniciativas como la incorporación de un sistema termo eficiente de calentamiento de agua para reducir el consumo de gasoil en la planta termal, el lanzamiento del programa «Termas Nieve» y el llamado a licitación del hotel Termas de Copahue para concesionarlo por 15 años.

La concesión del hotel Termas de Copahue, cerca de definirse

La apertura de sobres de esta última compulsa, vale recordar, se hizo a fines del mes pasado y tuvo 5 empresas interesadas, una de las cuales fue inmediatamente descartada por no cumplir con requisitos importantes del pliego.

Diario RÍO NEGRO preguntó sobre el estado del proceso de adjudicación. Fuentes oficiales del ministerio de Turismo indicaron que las cuatro propuestas en competencia están siendo evaluadas desde la semana pasada por una comisión evaluadora, encargada de definir la inversión más conveniente para el complejo.

Anticiparon que la definición podría conocerse la semana que empieza mañana o la siguiente, por lo avanzado del análisis.

Los empresarios que siguen en carrera por la concesión, que es prorrogable por otros 5 años, son Patricia Rodríguez Fuentes, Guillermo Pessino Rodríguez, Ramiro Villanueva y Javier D’Abramo.

El establecimiento está ubicado sobre las termas de Copahue, cuenta con 152 plazas distribuidas en 81 habitaciones y tiene superficie total es de 12.417 metros cuadrados, de los cuales unos 3.000 corresponden a la parte edificada.