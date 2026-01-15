Qué se sabe de la misión del FMI: la posible fecha clave para destrabar un desembolso de U$S 1.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ponderó el resultado inicial del programa de acumulación de reservas, destacó la continuidad del programa económico, pero aún no confirmó la fecha del envío de la misión para realizar una auditoría que dispara un desembolso de U$S 1.000 millones.

Por otro lado, a cuatro días del inicio del Foro de Davos en esa localidad de Suiza, no está confirmada una reunión entre la titular del organismo, Kristalina Georgieva y el presidente, Javier Milei.

El organismo hizo hincapié en los esfuerzos del gobierno para sostener el rumbo y reiteró su optimismo en que de esta forma el país podrá volver a los mercados voluntarios de deuda.

De esta forma, el FMI volvió a poner el foco en que todo el andamiaje económico financiero, tanto local como externo, busca como objetivo que el país pueda recuperar acceso al financiamiento internacional.

En este marco, la vocera del organismo, Julie Kozack destacó la performance del Banco Central en el nuevo esquema cambiario que se inicio este mes con el ajuste de las bandas cambiarias por inflación y la compra de dólares.

“La acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado lo cual es muy bueno”, señaló la portavoz durante una conferencia de prensa en Washington de cual este medio on line.

Kozack remarcó que “las compras excedieron el 5% del volumen cambiario la mayoría de los días”. Desde el lunes 4 de enero, a lo largo de ocho ruedas cambiarias, la autoridad monetaria compró U$S 515 millones.

El fortalecimiento de la posición del Banco Central era uno de los principales reclamos del FMI y, posiblemente, una de las razones por la que demora el inicio de la primera revisión del programa en curso.

Febrero, la posible fecha para la misión del FMI

Al FMI nunca le gustó que el Gobierno eludiera la compra de dólares para de esta forma mantener el tipo de cambio a raya para que no impacte en la inflación, a costa de los fondos que le había girado.

Esta auditoría acumula varias postergaciones. Primero se acordó pasarla de septiembre de 2025 a diciembre para no interferir en el proceso electoral, luego pasó a enero y finalmente ahora sería en febrero.

Pero a pocos días de comenzar el mes, la vocera dijo que no está la fecha confirmada. “Cuando lleguemos a un acuerdo sobre las fechas la informaremos y en ese momento habrá conversaciones sobre las metas, excepciones y otros temas”, contestó Kozack ante una preguna directa.

El 1º de febrero Argentina debe hacer frente a un vencimiento con el organismo de U$S 900 millones. No obstante, podría postergarse casi automáticamente hacia fin de mes.

Por tanto, si el staff técnico no llega a Buenos Aires en el inicio del mes próximo, es casi un hecho que nuevamente el Ministerio de Economía deberá usar dólares que viene comprando y afectará el nivel de reservas.

Además de subrayar el programa de compra de dólares, Kozack aseguró que Argentina comienza en año “con una base sólida” dado que las “medidas de estabilización están ayudando a mejorar la economía”.

“Se estima que la economía creció 4,5% y que la inflación fue del orden de 30%, la más baja desde 2017”, insistió la vocera.

Asimismo, recalcó que el organismo “recibió con buenos ojos la aprobación del Congreso de un presupuesto que concuerda con el equilibrio fiscal”. De la misma manera, celebró la intención del gobierno de Javier Milei de avanzar con la reforma laboral.

“Estamos muy alentados por los esfuerzos de las autoridades en el frente macroeconómico y con respecto a las reformas”, reiteró Kozack.