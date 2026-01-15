Mercado a dos velocidades: el riesgo país cayó a 572 puntos, pero las acciones operan en rojo

El mercado financiero atraviesa un jueves de tendencias mixtas. Mientras los bonos soberanos confirman su recuperación y alejan los temores de default, las acciones locales sufren una toma de ganancias presionadas por el contexto global. El dato positivo es el descenso del riesgo país: el indicador perforó el piso de los 580 puntos, validando la confianza tras la licitación de deuda del Tesoro y el guiño del FMI a la acumulación de reservas.

A media rueda, el índice que elabora JP Morgan se ubica en 572 puntos básicos, lo que marca una caída del 2,40% respecto al cierre anterior. Este alivio en la sobretasa refleja que los inversores de renta fija ven con buenos ojos la solvencia de corto plazo del Gobierno.

La otra cara de la moneda se ve en la bolsa porteña. El panel líder S&P Merval opera con una corrección del 1,00%, retrocediendo hasta los 2.919.991,79 puntos. La baja se explica en gran medida por el arrastre de las empresas energéticas, golpeadas hoy por la caída del precio internacional del petróleo.

Datos de Rava Bursátil de las 14:30.

Wall Street: bancos arriba, energía abajo

En Nueva York, los ADRs reflejan esta disparidad. Según la pantalla de Rava Bursátil, los bancos logran despegarse de la tendencia negativa, mientras que la industria y la energía operan con ventas:

Las subas: El sector financiero lidera los rebotes. Grupo Financiero Galicia encabeza con un alza del 1,78%, seguido por las telecomunicaciones con Telecom (+1,11%). También suman Banco Supervielle (+1,03%) y Mercado Libre (+0,51%).



Las bajas: En el terreno negativo, las siderúrgicas y energéticas sienten el impacto externo. Tenaris cae un 1,05%, seguida por BBVA (-0,97%) y Cresud (-0,91%). También retroceden Pampa Energía (-0,90%) y Banco Macro (-0,89%).