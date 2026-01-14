Fuerte intervención del Banco Central: compró U$S 187 millones y ya acumula U$S 515 millones en ocho ruedas

El Banco Central compró este miércoles U$S 187 millones, la más alta desde que el lunes 4 de enero arrancó con el programa para fortalecer su balance. De esta forma, acumula compras por U$S 515 millones en ocho ruedas cambiarias.

El volumen operado este miércoles fue de apenas U$S 268 millones, con lo cual el BCRA se llevó el 71% de lo ofertado. Sin esta operación la cotización de la divisa podía haber sufrido una sensible caída.

“Cuando aparece alguna posición disruptiva el Banco Central va a intervenir”, señalaron a este medio fuentes de la entidad a cargo de Santiago Bausili.

Cómo se movió el dólar

Por su parte, ABC Mercados explicó la dinámica del día: “La divisa en el segmento mayorista abrió la jornada en $1.460, nivel que también funcionó como máximo intradiario, y desde el inicio mostró una dinámica ofrecida”.

“Con el correr de las horas, la presión vendedora fue ganando terreno y llevó al tipo de cambio a marcar un mínimo intradiario de $1.450. Sin señales de recuperación relevantes, el mercado se mantuvo débil y el mayorista terminó cerrando en $1.453, con una baja de $4 respecto del cierre previo”, precisó el informe.

En este escenario, la pizarra oficial del Banco Nación ajustó la cotización a la baja: $ 1.430 y $ 1.480 para compra y venta respectivamente. El precio para los minoristas quedó en $ 1.435 y $ 1.475. En tanto, el “blue” cerró en $ 1.495 y $ 1.515, en Córdoba el último precio fue de $ 1.526. El MEP terminó en $ 1,482 y el Contado con Liquidación en $ 1.532.

En tanto, las reservas brutas alcanzaron a U$S 44.717 millones y subieron U$S 37 millones. Además de las revalorizaciones de los componentes que las componen, parte de los U$S 187 millones comprados se aplicaron al pago de U$S 100 millones de vencimientos con organismos multilaterales.

Pese a la continua compra de reservas, las netas (libre disponibilidad) aún son negativas en unos U$S 1.200 millones.

Se espera que el proceso de adquisición de dólares se mantenga firme al menos durante el primer semestre por la liquidación de una cosecha que apunta a ser récord.

En la plaza accionaria el MERVAL cedió 2,8% y los ADRs también tuvieron una mala jornada al igual que los bonos. El Riesgo País subió a 587 puntos y sigue siendo el principal dolor de cabeza para el equipo económico.