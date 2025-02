¿Qué se sabe del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?

Tras la polémica por sus dichos en Davos y la marcha federal de protesta, Javier Milei dio una entrevista televisiva al canal LN+. Durante el diálogo, el presidente estiró hasta el 1 de enero de 2026 la salida del cepo cambiario, aunque advirtió que la misma podría anticiparse con la ayuda del Fondo.

El gobierno argentino mantiene conversaciones abiertas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y los trascendidos señalan que la posibilidad de un nuevo acuerdo con el organismo es concreta, y muy cercana, si bien aún existen diferencias respecto al monto de los desembolsos, a los plazos y a las condiciones.

Tras su encuentro bilateral que mantuvo en Estados Unidos con el mandatario argentino, a mediados de enero la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, catalogó la actual gestión de la economía argentina como “uno de los casos más impresionantes de la historia reciente”.

Una semana después el organismo actualizó sus previsiones para la economía mundial en 2025, con la publicación de su World Economic Outlook (WEO). En el documento, el Fondo mejoró sus pronósticos para la Argentina. Destaca que la economía en 2024 se contrajo menos de lo esperado (2,8% en lugar de 3%) y que en 2025 crecerá más de lo que estaba previsto (5% en lugar de 4,7%).

Kristalina Georgieva, catalogó la actual gestión de la economía argentina como “uno de los casos más impresionantes de la historia reciente”. En el Fondo hay satisfacción por la performance fiscal argentina, aunque son escépticos en relación a la política cambiaria.

En el Fondo están muy satisfechos con la inquebrantable decisión de la gestión Milei, de sostener a capa y espada la política de ajuste sobre el gasto público, reestructuración del Estado, y superávit fiscal. Es la principal fortaleza argentina en la mesa de negociación, y la llave maestra que puede destrabar finalmente el nuevo entendimiento con el organismo.

¿Cómo sería el acuerdo con el FMI y qué pasará con el dólar?

En al menos dos intervenciones públicas, el presidente Javier Milei ha expresado que Argentina necesita un desembolso de «al menos» u$s 11.000 millones de parte del FMI, a fin de fortalecer las reservas y eliminar definitivamente las restricciones cambiarias.

No existe información alguna respecto a los términos del nuevo acuerdo, aunque las palabras del mandatario señalan un norte. Si lo que se busca es dar una señal de fortaleza que habilite a eliminar el cepo, es de esperar un desembolso inicial importante, y la posibilidad de refinanciar los vencimientos por el resto de la gestión de gobierno.

La principal diferencia entre el gobierno argentino y el Fondo, sigue siendo hoy el esquema cambiario. El gobierno le pide al FMI que habilite los desembolsos para poder levantar el cepo, y el Fondo le pide al gobierno que levante el cepo para poder hacer los desembolsos. Lo cierto, es que las reservas languidecen al inicio de 2025, y sin reservas es difícil pensar en eliminar las restricciones.

Los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), señalan sin embargo que esa suma alcanzaría apenas para equilibrar las reservas de la entidad. Tras cancelar el primer vencimiento del año con el FMI por u$s 640 millones, las reservas cerraron el martes en u$s 29.427 millones. No obstante, si el cálculo se realiza en términos netos, las reservas se ubican en negativo y por debajo de los u$s 10.000 millones.

En gobierno le pide al FMI que habilite los desembolsos para poder levantar el cepo, y el Fondo le pide al gobierno que levante el cepo para poder hacer los desembolsos. La reservas netas del Banco Central, se ubican en negativo y por debajo de los u$s 10.000 millones.

El ministro de economía Luis Caputo, renegó en su cuenta de X (ex Twitter) a fines de la semana pasada, a raíz de las diferentes versiones que rodean las negociaciones con el FMI, tanto en Argentina como entre los inversores internacionales. «Nada de lo que se está diciendo sobre el acuerdo con el Fondo es correcto. Difícil errarle en todo, pero lo están logrando!», expresó.

El malestar surge a raíz de versiones que circularon en el mercado, impulsadas por instituciones financieras privadas. Un informe que el Bank of América (Bofa) envió a sus clientes y circuló entre los inversores, da cuenta de ello y estipula que habría acuerdo en el mes de abril con «un desembolso inicial significativo» y «la refinanciación de la mayor parte del servicio de deuda con el FMI hasta 2028″.

El documento del Bafo anticipa además que la salida del cepo se daría a fin de año, lo cuál sugiere que el gobierno mantendría el cepo hasta después de las elecciones, y además aventura un tipo de cambio unificado de $1.400 en diciembre.

Nada de lo que se está diciendo sobre el acuerdo con el Fondo es correcto. Difícil errarle en todo, pero lo están logrando! 🤷‍♂️ — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 29, 2025

Otro documento publicado esta por el Latin Consensus Economic Forecast en el que participan más de 50 consultores y bancos, ubica el tipo de cambio mayorista en torno a los $1.348 para el mes de diciembre, luego de las elecciones de medio término.

Ambos informes prevén un ritmo de devaluación para el tipo de cambio oficial, mucho más acelerado que el que supone el régimen de crowling peg al 1% mensual que acaba de poner en marcha el gobierno nacional el primer día del mes de febrero. En definitiva el mercado tiene dudas acerca de la capacidad del gobierno para sostener el esquema cambiario hasta fin de año. Son las mismas dudas que existen en el Fondo Monetario.

En tal sentido, el ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Claudio Loser, se refirió esta semana a las negociaciones abiertas entre Argentina y el FMI. El ex funcionario advirtió que si bien en el organismo están convencidos de que manteniendo el déficit cero el gobierno no tendrá problemas en afrontar los vencimientos, difícilmente desembolse todo el dinero de una sola vez, debido a las críticas que originó internacionalmente el préstamo otorgado a la gestión Macri en 2018.