Rebote en los mercados: los bonos y las acciones argentinas suben tras la compra de pesos del Tesoro de Estados Unidos

Los bonos y las acciones argentinas suben tras la compra de pesos del Tesoro de Estados Unidos.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, informó este miércoles que se efectuó una nueva «compra de pesos» argentinos y el mercado tuvo una reacción inmediata mostrando una suba de los bonos y las acciones de Argentina.

Las declaraciones de Bessent mejoraron el ánimos de los operadores financieros. Después del declive del martes, los bonos soberanos en dólares y los ADRs comenzaron una jornada en alza este miércoles.

Según la información brindada a las 13.50, los ADR de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street operaban con subas encabezadas por Central Puerto del 14,1%; y el Grupo Galicia ascendía un 5,6%, mientras que YPF rebotaba un 6,3 %.

Por su parte el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un 3,8% en pesos, a 1.955.000 puntos.

En tanto los bonos Globales de Argentina avanzaron un 2% en promedio. Es necesario recordar que el martes luego de que Donald Trump condicionara el respaldo financiero al resultados de las elecciones del 26 de octubre, los ADR cayeron hasta un 8% y los títulos públicos un 7%. El martes, el riesgo país de JP Morgan marcó al cierre de los mercados más de 1.000 puntos básicos.

El anuncio del Tesoro de Estados Unidos

El secretario de Finanzas estadounidense, Scott Bessent, precisó que además de la intervención directa, el Gobierno estadounidense planea poner en marcha una línea de swap respaldada por Derechos Especiales de Giro (DEG) para asistir a la economía argentina.

El funcionario indicó que la presencia de Estados Unidos busca colaborar con el sector privado para conformar un fondo de 20.000 millones de dólares destinado a respaldar la economía argentina. Este fondo, que se sumaría a la línea de swap, estaría integrado por bancos privados y fondos soberanos y estaría orientado principalmente al mercado de deuda.

También refirió que el apoyo total de Estados Unidos para Argentina ascendería a 40.000 millones de dólares.