El futuro del respaldo de Donald Trump marcó la agenda en la gira económica de Javier Milei

El respaldo financiero de Estados Unidos a la Argentina quedó sujeto al resultado de las próximas elecciones legislativas, según las declaraciones del presidente Donald Trump que provocaron un inmediato desplome en los mercados. Durante en el encuentro de ayer, el presidente norteamericano advirtió que su gobierno retirará la ayuda si el oficialismo no obtiene un buen resultado en los comicios del domingo 26 de octubre, y generó una ola de incertidumbre entre los inversores.

La reacción fue instantánea. Tras las palabras del mandatario estadounidense, los indicadores financieros se derrumbaron. Así lo aclaró el periodista Pablo Wende en su columna económica en Río Negro Radio: «Era obvio, un derrumbe todo vertical». El dólar financiero subió casi 50 pesos, pasando de $1.400 a $1.450, reflejando la alta sensibilidad del mercado ante la fragilidad de las reservas del Banco Central.

El analista explicó que el apoyo de Estados Unidos no es incondicional, sino que está directamente ligado a la continuidad de la línea política y económica de Javier Milei. «Lo que quedó bien clarito es que el apoyo está a Javier Milei y su línea«, sostuvo Wende. Esta condicionalidad convierte a las elecciones de medio término en una fecha clave para la estabilidad económica del país.

Escuchá a Pablo Wende, en Río Negro Radio:

La confusión de Trump y el impacto político

Un punto que generó desconcierto fue la aparente confusión de Donald Trump sobre la naturaleza de los comicios. El periodista señaló que es la segunda vez que el presidente norteamericano se refiere a una «reelección» de Milei, sugiriendo que podría no distinguir entre una elección legislativa y una presidencial.

Posteriormente, Trump aclaró en su red social que se refería a la elección de medio término, pero según Wende, «peor todavía», porque ratificó que el resultado de esta contienda es decisivo. Para el gobierno, un buen resultado no implica necesariamente ganar la elección, sino aumentar su número de legisladores para fortalecer la gobernabilidad, como explicó el ministro Guillermo Francos.

La necesidad de un «garante»

Wende comparó la situación de Argentina con la de una persona que busca alquilar una propiedad: necesita un garante porque no tiene credibilidad de pago. «Como hace años que no pagamos la deuda, los inversores quieren una garantía de que se va a poder pagar y esa garantía hoy te la da Estados Unidos», graficó.

El país sufre una debilidad histórica por la falta de reservas, un problema heredado que el gobierno actual busca solucionar. La ayuda norteamericana, que incluye un swap de 20.000 millones de dólares, es vista como fundamental para acumular dólares, bajar el riesgo país y dar una señal de solvencia.

Inflación y presión cambiaria

En este contexto, se conoció el dato de inflación de septiembre, que fue del 2,1%, en línea con las expectativas del mercado. Wende indicó que el alza fue impulsada por aumentos en combustibles, tarifas y alimentos.

El periodista advirtió que la suba del dólar impacta directamente en los precios y que el objetivo de llegar a una inflación del 1% mensual para el próximo año «hoy no parece tan fácil». Para lograrlo, será crucial que el Banco Central pueda acumular reservas, aunque eso implique mantener un tipo de cambio más alto y, por un tiempo, una inflación más elevada.