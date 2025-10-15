Prueba de fuego económica: el Gobierno enfrenta una licitación por $4 billones en medio de la tensión financiera

En medio de la tensión financiera que causó el anuncio oficial del respaldo financiero de Estados Unidos y el encuentro entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, el Gobierno enfrentará este miércoles un gran desafío: una licitación para renovar vencimientos por $4 billones.

La Secretaría de Finanzas, según la información brindada por el sitio Infobae, realizará en esta jornada de miércoles una licitación que incluye dos Lecap/Boncap y dos dólar Linked con vencimiento el próximo noviembre y enero 2026. Esta situación está generando expectativa respecto de qué pasará con las tasas.

Expectativas sobre la licitación y la reacción sobre las tasas

Cabe resaltar que en la previa del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump, las tasas se dispararon. Durante el martes las tasas de caución saltaron al 78% nominal anual y en algunos casos se registraron porcentajes superiores al 80%, según lo revelado por operadores del mercado local.

Sin embargo la situación podría cambiar este miércoles debido a la licitación que llevará adelante el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Según las previsione, con la licitación se definirá las tasas de los próximos días y existe una posibilidad de reducirlas con las buenas noticias que han estado llegando desde Estados Unidos.

Para los especialistas, la licitación de hoy será una definición clave a solo 11 días de las elecciones legislativas. El Gobierno deberá decidir si convalida tasas altas para sostener la estabilidad cambiaria hasta los comicios o si, por el contrario, comienza a recortarlas para estimular el crédito y la actividad económica. El economista de EgoGo, Lucio Garay Méndez, manifestó: «Esta semana vencen casi $ 4 billones y seguro el Gobierno busque rollear menos del 100%. Hay una tensión monetaria que llevó la tasa de interés de corto plazo al 80% TNA para la caución a un día y al 65% para la LECAP más corta que vence a fin de mes».

«Las expectativas estarán puestas en qué nivel de tasa convalide la Secretaría de Finanzas y cuáles serán las tasas de la curva de pesos los próximos días a la licitación cuando afloje la tensión que estamos teniendo en este preciso instante», precisó Méndez.

Con información de Infobae