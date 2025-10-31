Récord en la Bolsa y riesgo país en baja: los mercados siguen reaccionando con optimismo tras las elecciones
El triunfo de La Libertad Avanza sigue impactando en el mercado. Los activos argentinos confirman cifras positivas en la quinta rueda de la semana.
La quinta rueda de la semana mostró números positivos en el mercado, incluso días después de las elecciones que marcaron el triunfo de La Libertad Avanza (LLA). Este viernes, las acciones y los bonos mostraron subas; además el riesgo país llegó a su punto más bajo en nueve meses.
La reacción del mercado este viernes
Según el relevamiento que hizo el sitio Infobae, a las 12.20 el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió a 6,8% y se acercó a los 2.980.000 puntos que medido en pesos, estableció un nuevo máximo nominal por encima de los 2.843.736 puntos del 9 de enero de este año.
Entre tanto, los ADR y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registran mayoría de alzas, lideradas por Banco Supervielle con +9,9%, Banco Francés con +8,3% y Pampa Energía con el 8%.
Por otra parte, los bonos en dólares progresan un 1,5% en promedio, lo que sería su quinta suba consecutiva tras el triunfo de LLA en las elecciones legislativas.
Mientras tanto el riesgo país descontó 23 unidades para la Argentina y se ubicó en los 647 puntos básicos, lo más bajo desde hace nueve meses.
Con información de Infobae
