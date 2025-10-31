Dólar hoy, viernes 31 de octubre 2025: todas las cotizaciones que impactan tu bolsillo

El precio del dólar hoy, viernes 31 de octubre 2025, marca el cierre de la primera semana postelectoral. Consultá acá la cotización del dólar oficial, el dólar blue, el dólar MEP y el Contado con Liquidación (CCL). Todos los valores de apertura y cierre que impactan en la economía argentina.

Dólar Oficial inicia la jornada este viernes 31 de octubre 2025 en:

$1.460 en Banco Nación.

Dólar Blue arranca hoy en:

$1.450 para la venta.

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén empieza en:

$1.475 para la venta.

Dólares financieros.

Los mercados financieros inician la apertura de este viernes 31 de octubre con la mirada puesta en la brecha cambiaria. Tras las últimas novedades del gobierno de Javier Milei y el diálogo con los gobernadores, la expectativa se centra en la reacción inicial de los dólares financieros (MEP y CCL) en la última rueda de la semana.

Seguí toda la información acá.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 31 de octubre 2025

Cómo abren hoy las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este viernes 31 de octubre 2025. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así arrancan hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1415 1465 Banco Nación 1410 1460 Banco ICBC 1390 1455 Banco BBVA 1410 1465 Banco Supervielle 1430 1470 Banco Ciudad de Bs As 1410 1470 Banco Patagonia 1410 1470 Banco Santander 1420 1460 Banco Galicia Más 1420 1470 Banco Credicoop 1410 1460 Banco Macro 1400 1460 Banco Piano 1410 1480 Banco BPN 1405 1475

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este viernes 31 de octubre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN): el dólar abre la quinta ronda cambiaria de la semana este viernes 31 de octubre 2025 cotizando:

$1.405 para la compra .

. $1.475 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 31 de octubre 2025

Viernes 31 de octubre 2025. El dólar blue inicia:

Para la compra: $1.430

Para la venta: $1.450

Los dólares financieros operan este viernes 31 de octubre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.470,60

Dólar CCL:

Apertura: $1.483,76

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este viernes 31 de octubre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.904,50 en octubre 2025.

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en octubre 2025

En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para octubre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: