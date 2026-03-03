Reforma laboral: cuáles son los beneficios del RIMI y qué requisitos deben cumplir las Pymes para acceder

El RIMI fija montos mínimos de inversión en dólares según el tamaño de la pyme.

El Gobierno incorporó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) dentro de la reforma laboral aprobada en el Congreso. La iniciativa establece beneficios fiscales para pymes que impulsen proyectos productivos y fija montos mínimos de inversión según el tamaño de la empresa, con alcance nacional y carácter multisectorial.

El RIMI está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas hasta el tramo 2 inclusive, conforme a la ley 24.467. Podrán adherir sociedades constituidas en el país que inviertan en bienes muebles nuevos —excepto automóviles—, obras de infraestructura, maquinaria y equipos afectados a la producción.

Reforma laboral y RIMI: los requisitos clave para acceder a beneficios fiscales

La normativa excluye inversiones financieras, de cartera y adquisiciones para reventa. También establece montos mínimos: US$150.000 para microempresas, US$600.000 para pequeñas, US$3.500.000 para medianas tramo 1 y US$9.000.000 para medianas tramo 2.

La devolución anticipada de IVA podrá solicitarse a los tres períodos fiscales mensuales.

Entre los incentivos, el régimen habilita la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias. Según el texto aprobado, podrá aplicarse en dos cuotas anuales iguales para bienes muebles y en cuotas sobre una vida útil reducida al 60% para obras. En determinados casos, la amortización podrá realizarse en una sola cuota.

El esquema también permite solicitar la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA originados en las inversiones. El plazo se redujo a tres períodos fiscales mensuales desde que el crédito resulta computable, lo que implica una disminución frente al régimen general vigente.

Devolución de IVA, control de ARCA y sanciones por incumplimiento

El acceso al RIMI está condicionado. Quedan excluidas empresas con deudas fiscales exigibles, condenas por delitos económicos o que utilicen otros regímenes para la misma inversión, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los bienes deberán permanecer al menos dos años fiscales en la firma.

El control y la fiscalización estarán a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que dictará la reglamentación complementaria. En caso de incumplimiento, la empresa perderá los beneficios y deberá restituir los montos con intereses y una multa que puede llegar al doble del incentivo utilizado.

El texto final eliminó beneficios automáticos que figuraban en borradores previos, como exenciones para determinados insumos o ventajas sectoriales. El régimen no prioriza actividades específicas y permite la adhesión de empresas industriales, tecnológicas, de servicios, construcción y energía, bajo reglas uniformes en todo el país.

Con información de Infobae