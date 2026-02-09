Reglamentaron el RIGI Neuquino: los requisitos y los beneficios

Por Cr. Agustín Alvite (Larrondo, Tonelli & Asoc.)

La reciente firma del Decreto 97/2026 por parte del Poder Ejecutivo provincial es un pilar estratégico para la planificación financiera y fiscal en la región. La reglamentación de la Ley 3502 “Invierta en Neuquén”, brinda precisiones y dota de seguridad jurídica a los contribuyentes, entre los que se destacan el alcance de la estabilidad fiscal y la mecánica de las exenciones en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario.



A diferencia de otros regímenes centrados exclusivamente en el sector energético, el régimen neuquino se caracteriza por su transversalidad. Está dirigido a distintas actividades desarrolladas en sectores considerados estratégicos, entre los los que se destacan turismo, ciencia y tecnología, agroindustria y forestación, energía, salud e infraestructura.

Si bien se busca diversificar, la ley no abandona al sector hidrocarburífero, sino que incluye actividades conexas y de explotación minera definidas como estratégicas para maximizar el valor agregado local.



Desde el punto de vista impositivo, el artículo 34 de la ley y su reglamentación es, quizás, el punto de mayor interés. Define, que la Estabilidad Fiscal implica que la carga tributaria provincial total del beneficiario no podrá incrementarse desde el momento de la presentación del proyecto. El alcance del beneficio es por el término de diez (10) años.

Este “blindaje” no solo prohíbe el aumento de alícuotas existentes, sino que protege contra la creación de nuevos tributos provinciales y, fundamentalmente, contra modificaciones en los mecanismos de determinación de la base imponible que resulten en una mayor carga efectiva.

Beneficios por Tributo

El esquema de exenciones debe ser analizado individualmente para determinar su impacto e:



Ingresos Brutos (IIBB): El beneficio aplica exclusivamente a los ingresos derivados de la actividad promovida. El porcentaje de exención (que puede llegar al 100%) se mantendrá vigente mientras el beneficiario cumpla con el cronograma de inversiones y se mantenga la planta de empleados locales.



Sellos: Un beneficio de impacto inmediato en la etapa de inversión. Quedan exentos los instrumentos relacionados con la constitución de garantías, contratos de obra y servicios necesarios para la puesta en marcha. Es vital que los contratos se celebren con posterioridad a la solicitud de adhesión para ser aplicable.

El régimen ofrece acceso a tierras públicas provinciales a precios promocionales (entre el valor fiscal y el de mercado) y líneas de financiamiento a tasa subsidiada a través del Bancos públicos y privados.



Inmobiliario: Se otorga una exención de hasta el 100% por 10 años para nuevos edificios o plantas. Para inmuebles ya existentes donde se incorporen nuevos procesos, el beneficio tiene un tope, ya que podrá ir hasta el 50% de exención por 10 años.



Además, el régimen ofrece acceso a tierras públicas provinciales a precios promocionales (entre el valor fiscal y el de mercado) y líneas de financiamiento a tasa subsidiada a través del Bancos públicos y privados y el Fondo Permanente de Promoción al Desarrollo Neuquino.

Adhesión y Selección

Un aspecto técnico crucial es la Matriz de Evaluación de Proyectos. Se evaluarán los proyectos bajo una matriz polinómica que asignará puntajes del 1 al 5 en siete ejes fundamentales: territorialidad (20%), empleo (20%), nuevas actividades (15%), sustentabilidad (15%), innovación (10%), inclusión (10%) y capacidad exportadora (10%).



Para facilitar la relación con el inversor, se ha creado una Ventanilla Única Digital. A través de esta plataforma, los interesados deberán presentar su plan de inversión, cronograma de ejecución y estimación de puestos de trabajo.

Dato 100% El máximo de exención en el RIGI neuquino para Impuesto Inmobiliario, en el caso de nuevos edificios o plantas.

Un aspecto destacado para los pequeños inversores es el Régimen Simplificado, aplicable a proyectos con inversiones de entre 500.000 y 1.000.000 de dólares, lo que agiliza notablemente los tiempos de aprobación.



Los beneficiarios deben comprometerse a contratar al menos un 70% de mano de obra local. Asimismo, deben mantener una situación regular en sus obligaciones fiscales y de seguridad social. El incumplimiento de los compromisos asumidos puede derivar en la pérdida de los beneficios, multas y la obligación de devolver los importes eximidos con intereses.



En un contexto nacional donde la competencia por captar capitales es feroz, Neuquén acelera y apuesta por generar previsibilidad y reglas claras. Este régimen se convierte en la herramienta principal para estructurar proyectos de inversión que no solo busquen rentabilidad, sino también el desarrollo integral del territorio neuquino.