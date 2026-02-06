A cuánto llegarán el dólar y la inflación: el mercado ve un febrero más calmo pero corrigió al alza el pronóstico anual

El mercado recalibró sus expectativas para la economía argentina en este arranque de 2026. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central, los analistas privados anticipan un escenario de desaceleración gradual de los precios, aunque advierten que la inflación será un hueso duro de roer en el corto plazo.

El informe, que promedia las estimaciones de las principales consultoras y bancos de la City, deja dos conclusiones centrales: el IPC de febrero perforará el dato de enero, pero el mercado ya no cree que la inflación caiga por debajo del 2% antes de abril.

Inflación: el piso del 2% se resiste

Para febrero, el consenso de los analistas ubica la inflación mensual en 2,1%. Si bien la cifra marca una desaceleración respecto al 2,4% estimado para enero, confirma que no habrá una caída abrupta en el ritmo de precios.

La hoja de ruta que traza el mercado es la siguiente:

Febrero: 2,1%.

2,1%. Marzo: 2,2%.

2,2%. Abril: 1,9% (recién aquí se rompería la barrera del 2%).

El dato que enciende una luz amarilla es la proyección anual. El REM corrigió sus números al alza: ahora estiman que la inflación acumulada de todo 2026 será del 22,4%, lo que representa una suba de 2,3 puntos respecto a lo que pensaban el mes pasado.

Dólar: calma ahora, dudas para diciembre

En el frente cambiario, las noticias para el gobierno son mixtas. Para el corto plazo, el mercado ve un dólar más tranquilo: proyectan un tipo de cambio mayorista de $1.475 para febrero, un valor casi $40 más bajo de lo que esperaban en el relevamiento anterior.

El sendero del dólar oficial continuaría de manera paulatina: se espera que llegue a $1.502 en marzo y a $1.526 en abril.

Sin embargo, la grieta aparece en la proyección a largo plazo. Las consultoras estiman que el dólar cerrará el año a $1.750, una cifra muy lejana a los $1.423 que el Gobierno dibujó en el Presupuesto Nacional, marcando una diferencia significativa de expectativas para diciembre.

Tasas de interés: siguen bajando

Acompañando la baja de la inflación, el mercado financiero anticipa que el Banco Central seguirá recortando la tasa de política monetaria.