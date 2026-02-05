Shell descarta una salida de Vaca Muerta y reafirma su presencia en el shale argentino

Con más de un siglo de operaciones en Argentina, Shell es actualmente la quinta productora de petróleo del país y la cuarta operadora en Vaca Muerta, detrás de YPF, Vista y Chevron. Foto gentileza.

Shell salió a despejar las dudas del mercado y negó estar evaluando la venta de sus activos en Vaca Muerta. La aclaración llegó tras la presentación de los resultados trimestrales de la compañía. Dos de las máximas autoridades calificaron como “fake news” las versiones que circularon en los últimos días sobre una eventual desinversión en el shale argentino.

El CEO del grupo, Wael Sawan, y la CFO, Sinead Gorman brindaron declaraciones a modo de respuesta a consultas vinculadas con el tema, por una nota publicada de la agencia Reuters. La nota mencionaba la posibilidad de que la petrolera analizara desprenderse de parte o la totalidad de sus activos en la cuenca neuquina.

Por su parte, Gorman negó que exista un proceso en marcha relacionado con Vaca Muerta y aseguró que la compañía no realizó ninguna comunicación en ese sentido. “No creo que hayamos dicho nada sobre ese activo concreto en este momento. De hecho, he leído muchas cosas en el periódico sobre otros activos que, al parecer, también estamos vendiendo y de los que yo no tenía conocimiento”, afirmó.

Si bien descartaron una salida del shale argentino, los ejecutivos remarcaron que Shell mantiene una política activa en materia de fusiones y adquisiciones a nivel global. “Analizaremos todas las oportunidades para invertir nuestro capital de forma sensata y maximizar el valor.(…)”, señalaron.

Lejos de relativizar su presencia en el país, la conducción de Shell volvió a destacar a Vaca Muerta como uno de los pilares de su cartera no convencional. “Hemos seguido perfeccionando nuestras fortalezas en áreas como el no convencional. Miren lo que estamos haciendo en Groundbirch, en Canadá. Miren lo que estamos haciendo en Vaca Muerta”, sostuvo Sawan, al referirse a los desarrollos clave de la compañía.

Las aclaraciones se producen en un contexto marcado por la salida o reducción de posiciones de varias multinacionales en la cuenca neuquina y por la reciente decisión de Shell de no avanzar en el proyecto de exportación de gas natural licuado Argentina LNG liderado por YPF. Aun así, desde la compañía buscaron enviar una señal clara al mercado: Vaca Muerta continúa siendo un activo estratégico dentro de su portafolio global.