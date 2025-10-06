Repunta el plazo fijo: cuánto gano si deposito $8.500.000 a 30 días en la segunda semana de octubre 2025

Con mayor liquidez debido al cobro de sueldos y con un mercado cambiario marcado por el regreso de restricciones, las tasas de plazos fijos ofrecidas por las entidades financieras siguen registrando cambios. La evolución de la inflación plantea dudas sobre qué hacer con los pesos excedentes.

Desde marzo 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa de interés mínima por los plazos fijos que constituyan sus clientes, teniendo total libertad para fijarla. La política monetaria del Gobierno transita la fase denominada «de emisión cero», que se inició con la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis).

Tras la supresión de las Lefis, no existe una explícita tasa de política monetaria y al no estar los bancos obligados a pagar una tasa mínima, se ha incrementado la competencia en busca de los ahorros de las personas.

Plazo fijo sin techo: tasas, banco por banco

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Macro es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 38% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco Nación, con un rendimiento del 37,5% n.a. A continuación, la tabla informada por el Banco Central con el top 10 completo.

Por fuera de este top 10, el Banco Central relevó los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destacan el Banco CMF, que paga una tasa nominal anual (TNA) del 44%.

Banco TNA TEM Monto a 30 días Banco CMF 44,00% 3,667% $8.811.695 Banco Voii 43,00% 3,583% $8.804.555 Banco Meridian 42,50% 3,875% $8.829.375 Banco Mariva 41,50% 3,458% $8.793.930 Banco Bica 41,00% 3,417% $8.790.445 Banco de la Provincia de Córdoba 39,50% 3,292% $8.779.820 Banco Provincia de Tierra del Fuego 39,00% 3,250% $8.776.250 Banco Macro 38,00% 3,167% $8.769.195 Banco del Chubut 38,00% 3,167% $8.769.195 Banco del Sol 38,00% 3,167% $8.769.195 Banco Dino 38,00% 3,167% $8.769.195 Banco Nación 37,50% 3,125% $8.765.625 Banco Hipotecario 37,50% 3,125% $8.765.625 Banco Julio 37,00% 3,080% $8.761.800 Banco Comafi 37,00% 3,080% $8.761.800 Banco Credicoop 37,00% 3,080% $8.761.800 Banco BBVA 35,50% 2,958% $8.751.430 Banco Galicia 35,25% 2,938% $8.749.730 Banco ICBC 35,15% 2,929% $8.748.965 Banco Santander 35,00% 2,917% $8.747.945 Banco Provincia de Neuquén (BPN) 34,00% 2,833% $8.740.805 Banco Patagonia 34,00% 2,833% $8.740.805 Banco Provincia de Buenos Aires 34,00% 2,833% $8.740.805 Banco Ciudad de Buenos Aires 31,00% 2,583% $8.719.555 Banco Supervielle 30,00% 2,500% $8.712.500

En la última columna de la tabla anterior se muestra cuánto se cobra al cabo por colocar a 30 días $9.500.000 en cada banco. Esto surge de sumar al capital invertido la tasa efectiva mensual (TEM). Por ejemplo, si coloco $8.500.000 a 30 días en Banco Nación, al cabo del plazo se acreditarán en mi caja de ahorro $8.500.000×1,03125 = $8.765.625. Es decir, el rendimiento será de $265.625.

Plazo fijo: ¿le ganará a la inflación?

La tasa efectiva mensual que, en promedio, pagan estos 25 bancos es del 3,12%. Esto está por encima de la inflación proyectada para octubre 2025.

Si tomamos el 44% n.a que paga el Banco CMF (el extremo superior de la tabla del Banco Central), se obtiene una tasa efectiva mensual del 3,667%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se espera para octubre 2025 una inflación del 1,7%. Es decir, en este caso habría rendimiento real positivo.

La tasa efectiva surge de reinvertir en plazo fijo, mes a mes, el capital original más los intereses que fueron devengados. Cabe insistir en que los porcentajes informados corresponden a colocaciones a 30 días y no considera los cambios de tasas que pudieran acontecer más adelante.