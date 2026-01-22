Sube el Merval y cae el riesgo país este jueves: cuál es el ADR que vuela hasta casi 13% en Wall Street
Persiste la reacción positiva en los mercados en medio de las novedades que surgen del Foro de Davos.
Los mercados continúan reaccionando favorablemente a las novedades que llegan desde el Foro de Davos. Principalmente, del rotundo cambio de postura de Donald Trump con respecto a Groenlandia, luego de anunciar el levantamiento de aranceles y empujar hacia un acuerdo con los países europeos.
El S&P Merval extiende la buena perfomance y sube a 0,60% este jueves 22 de enero, y avanzó hacia los 3.064.560,74 puntos, según Rava Bursátil.
Mientras tanto, el riesgo país que mide el J.P. Morgan. perforó el piso de los 560 puntos tras caer 1,40% y orbita en los 554 a las 16:15.
La noticia del día: Banco Macro adquirió el 50% de Personal Pay y Telecom vuela en Wall Street
Durante esta jornada se confirmó que Banco Macro logró adquirir el 50% de Personal Pay, la billetera virtual de Personal. Luego de esta operación, Telecóm avanzó hasta 12,71% en Wall Street.
En una rueda dispar, los ADR se dividieron ganancias. El resto de las que se encuentran en verde son:
- Mercadolibre: +3,50%
- Globant: +2,37%
- Cresud: +1,88%
- Edenor: +1,38%
Mientras tanto, las que más perdien este jueves son:
- Loma Negra: -2,38%
- YPF: -1,66%
- Pampa Energia: -0,52%
