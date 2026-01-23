Dólar y peso chileno: cotizaciones actualizadas y consejos para cruzar a Chile este 23 de enero 2026

El peso chileno inicia la jornada de este viernes 23 de enero 2026 con una ligera tendencia al alza en el mercado cambiario argentino, cotizando a $1,65 para la venta en el segmento informal de las principales ciudades fronterizas.

En las pizarras oficiales, el tipo de cambio se mantiene estable, mientras que el «dólar blue» chileno —referencia clave para quienes cruzan la cordillera— refleja la volatilidad de la última semana. La demanda de la moneda trasandina se mantiene alta, impulsada por el flujo turístico de la segunda quincena de enero 2026 y el arbitraje de precios en productos de consumo.

Peso chileno hoy: a cuánto cotiza para viajar y comprar este viernes 23 de enero 2026

Según el relevamiento diario de entidades financieras y plataformas de cambio como Western Union y Xe, la conversión del peso chileno se mantiene este viernes 23 de enero 2026 en un promedio de:

$1,65 por unidad

Esto significa que los turistas argentinos necesitan desembolsar aproximadamente $165.000 por cada 100.000 pesos chilenos.

Mientras tanto, en las casas de cambio de Mendoza y la zona cordillerana, el valor del «chileno blue» u oficial informal muestra una brecha mínima, operando en sintonía con un dólar tarjeta que se posiciona en los $1.885, obligando a los viajeros a recalcular los costos de consumo con plásticos en el exterior.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este viernes 23 de enero de 2026

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores este viernes 23 de enero de 2026.

Dólar oficial viernes 23 de enero 2026:

$1.410 para la compra

$1.450 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este viernes 23 de enero 2026:

$1.390 para la compra .

. $1.460 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, viernes 23 de enero de 2026?

En el inicio del tercer fin de semana de enero 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico. Así se encuentran este viernes 23 de enero 2026.