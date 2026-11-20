La caída de los bonos soberanos argentinos, que este viernes retroceden cerca del 3% y acumulan una pérdida promedio del 17% en 2026, volvió a elevar el riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos. El indicador de JP Morgan alcanzó un nivel que no se registraba desde octubre de 2025 y refleja el deterioro de la confianza de los inversores, con consecuencias sobre el financiamiento, el dólar y las reservas. En paralelo, el dólar mayorista tocó un nuevo máximo nominal al ascender hasta los 1.580 pesos.

El salto del riesgo país complica el financiamiento

Según detalló Infobae, un riesgo país superior a los 1.000 puntos implica que Argentina debe ofrecer alrededor de 10 puntos porcentuales adicionales de tasa respecto de los bonos del Tesoro estadounidense, cuyos rendimientos rondan el 5% anual. Esa diferencia encarece el crédito externo y aleja al país de los mercados voluntarios de deuda.

El impacto también se traslada a las empresas, las provincias y al mercado local. La caída de los títulos eleva sus rendimientos, presiona sobre las acciones y puede incrementar las tasas que el Gobierno paga en cada licitación de deuda en pesos. A su vez, la búsqueda de cobertura en dólares puede aumentar la brecha cambiaria y exigir intervenciones para sostener las reservas.

El escenario se vuelve más delicado ante los vencimientos de enero, que rondan los USD 4.500 millones. El Tesoro podría recurrir a compras de divisas al Banco Central, líneas de financiamiento especiales o mecanismos como el swap con China.

El economista Gabriel Caamaño, citado por el medio nacional, advirtió que la dificultad para financiarse en el exterior aumenta la dependencia de las reservas y alimenta un círculo de presión cambiaria, menor liquidez y actividad económica debilitada. Christian Buteler, por su parte, señaló que el deterioro del riesgo país profundiza la inestabilidad financiera y aleja la posibilidad de recuperar el acceso al crédito internacional.