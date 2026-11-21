Miley Cyrus podría volver a pasar por el altar este fin de semana. La cantante estadounidense y su pareja, el músico Maxx Morando, estarían preparando una boda secreta para el sábado 21 o domingo 22 de noviembre de 2026, después de casi cinco años de relación y un compromiso que se hizo público a fines de 2025.

Según informó Noticias Argentinas, fuentes cercanas a la pareja revelaron que la ceremonia se realizaría en el sur de California, Estados Unidos, y tendría un carácter privado. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los protagonistas confirmó oficialmente la fecha ni los preparativos del casamiento.

La noticia también fue difundida por el portal estadounidense TMZ y rápidamente despertó expectativas entre los seguidores de la intérprete de Flowers, que podría iniciar una nueva etapa sentimental.

Miley Cyrus y Maxx Morando: cómo sería la boda secreta en California

De acuerdo con la información que trascendió, Miley Cyrus y Maxx Morando habrían elegido una ceremonia íntima y alejada de la exposición mediática.

La celebración tendría lugar durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, aunque todavía no se conoce el día exacto ni el sitio donde se realizaría.

Tampoco trascendió la lista de invitados ni si participarán otras figuras reconocidas del mundo de la música y el espectáculo.

La discreción no resulta llamativa para la pareja, que desde el comienzo de su relación intentó mantener buena parte de su intimidad lejos de las cámaras.

Por ahora, la boda continúa siendo una versión periodística y se espera una confirmación oficial de los artistas.

El millonario anillo de compromiso que Maxx Morando le regaló a Miley Cyrus

El compromiso de la pareja se conoció públicamente en diciembre de 2025, cuando Miley Cyrus apareció con un llamativo anillo durante la presentación de la película Avatar: Fuego y ceniza.

Según publicó Noticias Argentinas, la propuesta se produjo durante un viaje romántico a Tokio, Japón.

El músico habría sorprendido a la cantante con un anillo de 14 quilates, valuado en aproximadamente 385.000 euros.

En declaraciones posteriores, Miley reconoció que la propuesta la tomó por sorpresa, especialmente porque suele intentar mantener el control de las situaciones.

El compromiso marcó un nuevo capítulo en una relación que comenzó en 2021 y que se consolidó con el paso de los años.

Cómo comenzó la historia de amor entre Miley Cyrus y Maxx Morando

La cantante y el baterista de la banda Liily se conocieron en una cita a ciegas organizada por personas de su entorno.

El primer acercamiento ocurrió en 2021 y, meses después, comenzaron a mostrarse públicamente como pareja.

En abril de 2022, su relación ya había tomado estado público y ambos empezaron a compartir algunas apariciones en eventos vinculados con la música y la moda.

Desde entonces, Miley y Maxx mantuvieron un perfil relativamente reservado, aunque en distintas oportunidades dejaron ver la conexión que los une.

Además de su vínculo sentimental, comparten la pasión por la música, un aspecto que también los llevó a colaborar artísticamente.

En octubre de 2026, la cantante invitó a Morando a subir al escenario del Hollywood Bowl, donde interpretaron juntos Let’s Get Married, una canción cuyo título significa Casémonos.

La presentación volvió a cobrar relevancia después de que trascendieran los rumores sobre su posible boda.

La segunda boda de Miley Cyrus después de su matrimonio con Liam Hemsworth

Si finalmente se concreta el casamiento con Maxx Morando, será el segundo matrimonio de Miley Cyrus.

La artista estuvo casada anteriormente con el actor australiano Liam Hemsworth, a quien conoció durante el rodaje de la película La última canción.

Después de varios años de una relación marcada por separaciones y reconciliaciones, ambos se casaron en diciembre de 2018, durante una ceremonia íntima en Tennessee.

Sin embargo, el matrimonio duró menos de un año. En agosto de 2019 anunciaron su separación y el divorcio quedó formalizado en enero de 2020.

Tiempo después, Miley comenzó una nueva historia de amor con Maxx Morando, con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente cinco años.

Ahora, la posibilidad de una boda secreta en California vuelve a colocar a la cantante en el centro de la atención internacional, mientras sus seguidores esperan conocer si finalmente dará el sí este fin de semana.